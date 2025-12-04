Giá rau giảm dần vì nguồn cung đang khôi phục sau bão lũ 04/12/2025 16:11

(PLO)- 11 tháng năm 2025, thiên tai bất thường, cực đoan đã gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Ngày 4-12, tại họp báo thường kỳ Bộ NN&MT, tình trạng một số mặt hàng rau củ tăng giá, quá trình khôi phục sản xuất sau bão lũ được báo chí đề cập.

Khẩn trương khôi phục sản xuất

Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản - Kiểm ngư cho biết, trong tháng 10, 11, bão và mưa lũ đã gây thiệt hại lớn với lĩnh vực thuỷ sản ở các tỉnh, TP miền Trung, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Tổng diện tích nuôi thiệt hại lên tới khoảng 1.848 ha; 23.004 ô lồng bị cuốn trôi, hư hỏng; ảnh hưởng hơn 4.000 hộ nuôi, thiệt hại ước tính gần 5.300 tỉ đồng.

Ông Nhữ Văn Cẩn, Cục phó Cục Thuỷ sản - Kiểm ngư trả lời tại họp báo. Ảnh: QUANG HÙNG

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Cục phó Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng cho biết năm nay, mưa lũ, bão đã gây thiệt hại nặng nề với ngành trồng trọt.

Tính riêng trong tháng 10, 11-2025, tổng diện tích bị thiệt hại tương đối lớn, lên tới 113.925 ha, gồm: 14.700 ha lúa, 39.663 ha rau màu, 59.000 ha cây công nghiệp và cây lâu năm. Riêng bão số 13 gây thiệt hại khoảng 55.300 ha; đợt mưa lũ cuối tháng 11 gây thiệt hại khoảng 58.600 ha.

Ông Mạnh cho biết, trước và sau mỗi đợt bão, mưa lũ, Cục đều ban hành công văn hướng dẫn các địa phương phòng chống, đồng thời triển khai biện pháp khôi phục sản xuất. Cục đã gửi thư đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật tham gia hỗ trợ địa phương. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã đóng góp hạt giống, vật tư.

Cùng đó, đến nay Bộ đã xuất cấp cho các địa phương tổng cộng 34.025 tấn giống lúa và ngô từ nguồn dự trữ quốc gia.

Ông Mạnh cho hay, vụ đông 2025 là vụ quan trọng, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, đặc biệt ở miền Bắc với các loại rau ưa ấm và ưa lạnh. Tuy nhiên bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại đáng kể.

“Cục đang cùng các địa phương khẩn trương khôi phục sản xuất. Những ngày vừa qua giá rau tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên đến nay, những lứa rau đầu tiên được gieo trồng sau bão số 11 đã được thu hoạch đã giúp giá rau giảm dần”, ông Mạnh chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết Cục sẽ tiếp tục thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động sản xuất, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết Nguyên đán.

Đồng thời theo dõi sát tình hình sản xuất, triển khai các giải pháp khắc phục, nhất là với khu vực Nam Trung Bộ nơi hệ thống thủy lợi bị hư hại nặng. Tổng hợp nhu cầu giống và vật tư mà các địa phương đề xuất để tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông – vụ đông xuân 2025–2026.

11 tháng, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 64 tỉ USD

Thông tin tại họp báo cho thấy, 11 tháng năm 2025, thiên tai bất thường, cực đoan đã gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông lâm sản và thuỷ sản.

Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, người dân, doanh nghiệp, chính quyền các địa phương, ngành NN&MT vẫn đang từng bước nỗ lực, khôi phục sản xuất để kịp thời phục vụ nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước và cho xuất khẩu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin tại họp báo. Ảnh: QUANG HÙNG

Theo Bộ NN&MT, 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 64,01 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 34,24 tỉ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, thủy sản đạt 10,38 tỉ USD, lâm sản đạt 16,61 tỉ USD…

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thuỷ sản Việt Nam với thị phần 22%, theo sau là Hoa Kỳ 20,5% và Nhật Bản với thị phần 7%.

11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng 14,8%, Hoa Kỳ tăng 6,1%, và Nhật Bản tăng 20,7%.

Năm 2025, ngành NN&MT vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng 4% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỉ USD, phấn đấu gần 70 tỉ USD năm 2025.