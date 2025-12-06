Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện liên quan vụ án Lê Trung Khoa 06/12/2025 19:37

(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.

Ngày 6-12, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam liên quan đến Lê Trung Khoa, ngày 4-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Quang Thiện.

Thiện bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bị can Phạm Quang Thiện. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Ông Phạm Quang Thiện (47 tuổi), cư trú số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội; nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét đối với bị can Thiện.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Thiện.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.