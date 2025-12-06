Bộ Xây dựng thông tin về mẫu nhà chống lũ, lụt 06/12/2025 17:06

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết cơ quan này đã nghiên cứu triển khai hệ thống mẫu nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai trong giai đoạn 2007-2023 có thể sử dụng ngay cho các địa phương.

Kết luận cuộc họp Chính phủ thường kỳ sáng nay (6-12), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước ngày 31-1-2026 phải hoàn thành xây mới 1.628 nhà bị đổ sập do thiên tai cho người dân, trong khi đó, thời gian chỉ còn khoảng gần 60 ngày nữa.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6-12, phóng viên đã đặt câu hỏi đề nghị Bộ Xây dựng thông tin cho biết về mẫu nhà chống lũ đã được phê duyệt, cũng như nguồn vật tư sẽ được huy động để đảm bảo tiến độ mà Thủ tướng yêu cầu.

Trả lời, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Phạm vi áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Sau đó, ngày 23-10-2014, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2014, trong đó yêu cầu các địa phương nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở phòng, tránh bão, lụt điển hình, đảm bảo các tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng quy, đảm bảo phòng, tránh được bão, lụt. Đồng thời tổ chức giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn, nhưng không bắt buộc các hộ gia đình xây dựng theo thiết kế mẫu.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức nói về mẫu nhà chống lũ, lụt. Ảnh: VGP

Ngoài thiết kế mẫu, các địa phương có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cải tạo, nâng tầng làm sàn nhà phòng, tránh bão, lụt.

Thực hiện quy định nêu trên, các địa phương đều thiết kế và công bố tối thiểu 3 mẫu, có địa phương đến 6-8 mẫu như Huế, Thanh Hóa. "Các mẫu nhà ở này đều được đăng tải trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng địa phương", đại diện Bộ Xây dựng nói.

Đồng thời, đại diện Bộ Xây dựng cho biết cơ quan này đã nghiên cứu triển khai hệ thống mẫu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai trong giai đoạn 2007-2023, được công bố trên Cổng thông tin của Viện Kiến trúc Quốc gia.

Cụ thể, gồm 176 mẫu có thể sử dụng ngay cho các địa phương, bao gồm các mẫu: Nhà điển hình vùng thiên tai (miền Trung và Tây Nam Bộ); nhà chịu gió bão, lũ quét, sạt lở; nhà nông thôn theo vùng miền; nhà thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nhiều địa phương đã đưa các mẫu thiết kế này vào sử dụng như tài liệu tham khảo chính, phục vụ hướng dẫn thiết kế, cải tạo nhà ở và xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão, lũ như Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên (trước sáp nhập).

Qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn tại Công điện 234 ngày 30-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn vật tư như xi măng, sắt thép, Bộ Xây dựng cho biết sẽ được ưu tiên huy động từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và cả hệ thống chính trị để đảm bảo tiến độ, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán.