Cà phê bị 'nhuộm' bùn non, nông dân Lâm Đồng thất thu sau mưa lũ 06/12/2025 16:02

(PLO)- Hơn 80 ha cà phê tại xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) bị "nhuộm" bùn non sau mưa lũ, khiến nhiều nông dân thất thu.

Ngày 6-12, ông Ngân Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng), cho biết do mưa lũ, nhiều diện tích hoa màu và cà phê trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Một rẫy cà phê bị bùn non nhuộm trắng, gây thiệt hại ở xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.N

Theo ông Hải, hiện địa phương đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đối với diện tích cà phê bị ngập, hư hại, UBND xã sẽ có thống kê cụ thể để có giải pháp hỗ trợ người dân.

Theo thống kê của xã Quảng Phú, mưa lũ khiến 146 ha cây trồng trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trong đó, có 61 ha cây ngắn ngày, 80 ha cà phê tại các thôn Phú Thuận, Phú Lợi bị thiệt hại trên 75%.

Tìm về thôn Phú Thuận, PLO ghi nhận nhiều vườn cà phê nơi đây bị bùn non phủ kín. Trong đó, có nhiều cây cà phê đã vàng lá, rụng trái.

Rẫy cà phê tại thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú hư hỏng nặng sau mưa lũ. Ảnh: N.N

Ông Phan Đức Nhàn (ngụ thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú), buồn rầu cho biết gia đình có 6,5 sào cà phê bị ngập sâu. Hiện nước đã rút nhưng lớp bùn non bám chặt trái cà phê khiến việc thu hái vô cùng khó khăn.

Hiện ông Nhàn phải bơm nước, tưới liên tục nhằm xử lý bùn non, thuận lợi cho thu hoạch cà phê.

“Việc tưới nước khiến cà phê rụng thêm, tốn thêm tiền nước, tiền dầu. Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác, phải tưới để dễ thu hoạch và phục hồi cây cho vụ mùa tới”, ông Nhàn nói.

Nhiều cây cà phê rụng trái, hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: N.N

Cách rẫy ông Nhàn khoảng 500 m, gia đình ông Trương Văn Sỹ (cùng ngụ thôn Phú Thuận), cũng bật béc tưới nước, rửa vườn cà phê bị bám bùn sau lũ.

Theo ông Sỹ, gia đình ông có 1,5 ha cà phê đang vào vụ thu hoạch. Vừa qua, mưa lũ gây ngập hơn hai ngày, khiến rẫy cà phê của ông Sỹ bị vàng lá, bám bùn, rụng trái…

Trái cà phê bị bám bùn, hư hỏng. Ảnh: N.N

“Lũ đến đúng lúc cà phê chín rộ, nhiều cây bị vàng lá, rụng trái. Hiện hơn 100 cây cà phê trong rẫy của tôi đã có dấu hiệu chết. Giờ tôi bơm nước, rửa bùn non, cố gắng thu hoạch nhanh để cải tạo vườn cây”, ông Sỹ nói.

Cũng tại thôn Phú Thuận, gia đình ông Trương Văn Trung đang tất bật chuyển những bao cà phê trên nương rẫy về nhà để rửa, phơi.

Cà phê bị ngập ngay vụ thu hoạch khiến nhiều nông dân ở tỉnh Lâm Đồng thất thu, thiệt hại lớn. Ảnh: N.N

Theo ông Trung, gia đình có 1 ha cà phê nhưng vừa qua bị ngập gần một nửa. Mấy ngày nay, gia đình ông huy động hết nhân lực để thu hái, tránh cà phê rụng, hỏng.

Tuy nhiên, ông Trung cho biết chủ đại lý nông sản từ chối mua cà phê của ông vì trái bám bùn quá nhiều.

Người dân xót xa vì cà phê bám bùn nặng, gây hư hỏng quả, cây. Ảnh: N.N

“Chủ đại lý nói cà phê bám bùn, sợ hỏng lò sấy nên không thu mua. Giờ tôi hái, chở về nhà xử lý rồi tính tiếp”, ông Trung nói.