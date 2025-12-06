Nắng lên, nông dân bất lực nhìn sầu riêng chết hàng loạt 06/12/2025 15:09

(PLO)- Khi nắng lên, sầu riêng ở Đắk Lắk chết hàng loạt nhưng người dân không thể cứu chữa.

Ngày 6-12, thông tin từ UBND xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vừa thống kê sơ bộ diện tích sầu riêng và cây trồng lâu năm trên địa bàn bị thiệt hại.

Nắng lên, sầu riêng chết

Theo thống kê, tại xã Krông Pắc có hơn 26 ha cây trồng lâu năm và sầu riêng bị chết. Trong đó, có hơn 12 ha cây đang trong thời kỳ kinh doanh bị chết trên 70%, thiệt hại ước tính gần 60 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có tình trạng sầu riêng chết rải rác rất nhiều trên địa bàn xã Krông Pắc.

Nhiều cây sầu riêng tại xã Krông Pắc bị chết. Ảnh: T.T

Vừa dẫn PV ra rẫy, ông Nguyễn Đức Hà (ngụ thôn Phước Hòa, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) vừa kể, đợt mưa lũ vừa rồi, đã gây ngập trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề đến diện tích trồng sầu riêng của bà con trong thôn.

Theo ông Hà, gia đình ông có 1 ha sầu riêng đang cho kinh doanh. Hôm 19 đến 22-11 vừa qua, mưa lũ gây ngập khắp nơi. Thời điểm đó, ông Hà cùng người dân hùn tiền, thuê hai máy bơm công suất lớn về bơm nước, chống ngập. Tuy nhiên, mưa kéo dài, việc bơm tiêu thoát nước chỉ hạn chế phần nào thiệt hại.

Video sầu riêng chết hàng loạt tại xã Krông Pắc

“27 năm qua số tại Krông Pắc, tôi chưa thấy trận mưa lũ nào gây ngập như đợt vừa rồi. Chúng tôi tốn hơn 10 triệu tiền điện để bơm nước nhưng chỉ hạn chế được phần nào. Hiện vườn sầu riêng của tôi đã bị úng nước, chết dần chết mòn nhưng không có cách nào cứu chữa”, ông Hà lo lắng.

Tại vườn sầu riêng của ông Hà, PLO ghi nhận hàng chục cây sầu riêng (đã trồng khoảng 7 năm) đã trụi lá, khô cành hoàn toàn. Ngoài ra, những hàng sầu riêng được trồng gần bờ hồ cũng đang héo lá, có dấu hiệu chết dần.

Nhiều cây sầu riêng đã chết khô. Ảnh: T.T

Theo ông Hà, thời gian mưa lũ, sầu riêng bị ngâm nước nên thối rễ. Khi nắng lên, nước rút, đất khô thì cây rũ lá, chết dần.

Đưa tay bẻ những cành sầu riêng khô, ông Hà tỏ vẻ lo lắng. Bởi sầu riêng là cây lâu năm, có giá trị kinh tế cao, việc trồng, chăm sóc rất tốn thời gian, công sức. Việc hàng chục cây sầu riêng bị chết không chỉ gây thiệt hại tức thời mà còn khiến gia đình ông Hà mất nguồn thu trong nhiều năm tới.

“Vườn của tôi có hơn 1 ha sầu riêng. Giờ có khoảng 3 sào với khoảng 35 cây sầu riêng đã chết. Tuy nhiên, số cây bị rũ lá, chết dần vẫn đang còn, phải khi nắng to, đất khô mới thống kê hết thiệt hại”, ông Hà nói.

Vườn sầu riêng của ông Hà đã chết khoảng 35 cây. Ảnh: T.T

Ông Lê Hữu Nghĩa, Bí thư chi bộ thôn Phước Hòa, xã Krông Pắc, cho biết mưa lũ đã khiến nhiều diện tích cây trồng của bà con trên địa bàn bị thiệt hại. Đặc biệt, cây sầu riêng của 15 hộ gia đình trên địa bàn đã chết hoặc bắt đầu chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

“Công sức trồng, chăm sóc sầu riêng rất lớn và tốn kém. Hiện chúng tôi đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo cấp trên có biện pháp hỗ trợ người dân”, ông Nghĩa nói.

Nông dân hết cách

Còn tại thôn Thăng Tiến 3, xã Krông Pắc, những ngày này ông Nguyễn Toàn vẫn miệt mài đào rãnh thoát nước, cố gắng cứu số cây sầu riêng còn lại trong rẫy.

Mưa nhiều làm đất dư nước, khiến sầu riêng thối rễ. Ảnh: T.T

Theo ông Toàn, ông có 1 ha trồng sầu riêng xen cà phê. Sau đợt mưa lũ vừa rồi, có 35 cây sầu riêng (khoảng 3 sào) của ông đã thối rễ và chết.

“Cây ngâm nước lâu, thối rễ. Giờ nắng lên, nước rút là cây chết. Tôi đã đào rãnh, xịt thuốc…dùng đủ cách nhưng bất lực, không thể cứu được nữa”, ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, khi nắng lên, thống kê hết thiệt hại, ông sẽ đào bỏ những gốc sầu riêng bị chết rồi xử lý đất để trồng lại. Tuy nhiên, ông chưa biết tính toán phương án nào phù hợp để trồng.

Các cây sầu riêng đã trụi lá, khô cành. Ảnh: T.T

“Sầu riêng là cây có giá trị kinh tế rất cao, giúp bà con nông dân chúng tôi ổn định đời sống. Vì vậy, khi cây chết, tôi phải trồng lại và phải tính toán phương án chống ngập, thoát nước khi có mưa kéo dài. Nếu không, mai mốt trồng lại cây sẽ chết tiếp”, ông Toàn chia sẻ thêm.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đoàn, Phó chủ tịch UBND xã Krông Pắc, cho biết mưa lũ đã gây ngập úng, làm chết nhiều sầu riêng của người dân ở các vùng trũng trên địa bàn.

Cây sầu riêng chết, gây thiệt hại rất lớn đối với người dân. Ảnh: T.T

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục thống kê thiệt hại để có hướng đề xuất, hỗ trợ bà con bị thiệt hại”, ông Đoàn nói.