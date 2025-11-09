Sầu riêng gãy đổ, cá chết nổi trắng sông sau bão số 13 09/11/2025 19:11

(PLO)- Sau bão số 13, nhiều nông dân ở Đắk Lắk bị thiệt hại nặng khi vườn sầu riêng, cao su gãy đổ, cá nuôi lồng bè chết trắng trên sông.

Ngày 9-11, lực lượng chức năng xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang kiểm kê diện tích sầu riêng, cao su…và các thiệt hại khác trên địa bàn sau bão số 13.

Vườn sầu riêng của ông Hiếu hư hỏng. Ảnh: M.M

Trước đó, bão số 13 gây gió lớn, khiến hàng chục ha sầu riêng, cao su đang thời kỳ thu hoạch tại xã Ea Bá bị đổ ngã. Thiệt hại lớn khiến nhiều nông dân lâm cảnh trắng tay.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu (thôn Chư Plôi, xã Ea Bá), cho biết hiện gia đình ông có 120 cây sầu riêng (bảy đến tám năm tuổi), đang cho trái, chuẩn bị thu hoạch.

Tuy nhiên, bão số 13 quét qua, khiến hàng loạt trái sầu riêng rụng, hư hỏng. Hơn thế, vườn sầu riêng của ông Hiếu bị gãy đổ, bật gốc 30 cây, gây thiệt hại nặng nề.

Nhiều cây sầu riêng tại xã Ea Bá gãy đổ. Ảnh: M.N

Còn tại buôn Ken, xã Ea Bá, gió bão đã khiến gần 4 ha cao su đang cho thu hoạch của ông Vũ Trường Minh bị gãy đổ la liệt.

Theo ông Minh, vườn cao su của ông đã 10 năm tuổi, đang trong thời kỳ thu hoạch và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình ông.

“Gió bão quét qua, cuốn đi công sức 10 năm trời của gia đình tôi. Giờ tôi phải cưa cao su bán lấy củi, gỡ gạc ít vốn liếng”, ông Minh nói.

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Ea Bá, bão số 13 đã làm hai căn nhà bị sập, hơn 200 căn nhà khác trên địa bàn bị tốc mái và hàng trăm ha cây công nghiệp, hơn 1.600 ha mía hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Vườn cao su gãy đổ la liệt, gây thiệt hại rất lớn. Ảnh: M.M

Ông Nguyễn Phúc Thành, Chủ tịch UBND xã Ea Bá, cho biết hiện có hơn 63 ha sầu riêng, khoảng 200 ha cao su trên địa bàn xã bị gãy, hư hỏng sau bão số 13.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo cấp trên, tìm hướng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13”, ông Thành nói.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 13, khiến nước sông Krông Ana dâng cao, gây thiệt hại nặng nề đến các hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn xã Krông Ana và Ea Na.

Đến chiều nay 9-11, nhiều người dân tại hai địa phương trên vẫn đang vớt cá chết khỏi các lồng để khắc phục hậu quả.

Cá chết trắng trong lồng nuôi của người dân trên sông Krông Ana. Ảnh: T.H

Bà Võ Thị Thu, một trong những hộ nuôi cá lồng ở xã Ea Na, cho biết gia đình bà nuôi 24 lồng cá diêu hồng, mỗi lồng ước có trên 10 tấn cá.

Tuy nhiên, hôm 8-11, nước lũ đổ về, khiến toàn bộ 24 lồng cá của gia đình bà Thu bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 65%.

Nhiều lồng cá chết sạch sau lũ. Ảnh: T.H

Ông Hoàng Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Krông ANa, cho biết hiện địa phương đang phối hợp kiểm kê, tổng hợp số liệu thiệt hại do lũ gây ra trên địa bàn.

Đồng thời, chính quyền địa phương động viên người dân cố gắng khắc phục hậu quả, xử lý môi trường nước để sớm khôi phục hoạt động nuôi trồng khi điều kiện cho phép.