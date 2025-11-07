Lũ dâng nhanh, hơn 1.000 hộ dân Đắk Lắk sơ tán khẩn cấp trong đêm 07/11/2025 07:16

(PLO)- Nước lũ dâng rất nhanh trong đêm, tỉnh Đắk Lắk phải sơ tán hơn 1.000 hộ dân đến vùng cao.

Khoảng 1 giờ sáng 7-11, nước lũ dâng rất nhanh, khiến hàng chục gia đình ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk phải khẩn cấp sơ tán lên các vùng cao hơn.

Theo ghi nhận của PLO, thời điểm trên, nhiều người dân phải dắt trâu, bò lên các điểm cao, tránh lũ; một số gia đình khác chỉ kịp kê vội vài vật dụng trong nhà lên bàn, ghế rồi gấp rút di chuyển.

Người dân chèo thuyền ra khỏi vũng. Ảnh: T.T

Trong vòng khoảng 30 phút, nước đã dâng gây ngập nặng tuyến giao thông chính ở thôn Phước Nhuận, người dân phải chèo xuồng di chuyển.

“Nước lũ lên nhanh như lũ hồi năm 2009, tôi không kịp trở tay. Nhà tôi giờ đã ngập đến đầu gối nên phải di chuyển gấp”- ông Nguyễn Văn Giảng (70 tuổi), nói.

Video người dân sơ tán khỏi vùng lũ tại thôn Phước Nhuận

Gùi theo số ít đồ đạc nhẹ trên lưng để tránh lũ, bà Trương Thị Hồng Phúc (46 tuổi), cho biết do nước lũ dâng rất nhanh, gia đình gồm bảy người của bà phải gấp rút di chuyển đến hội trường thôn Phước Nhuận để giữ an toàn tính mạng.

“Tôi cho con cái di chuyển trước rồi lấy vội vài bộ quần áo di chuyển theo sau. Nước lũ dâng nhanh lắm, chỉ tích tắc đã gây ngập khắp vùng”- bà Phúc nói.

Theo ông Phan Quốc Thành, đại diện ban tự quản thôn Phước Nhuận, hiện có khoảng 40 hộ với 100 người trong khu vực ngập lụt đã được sơ tán đến trường học và hội trường thôn để bảo đảm an toàn.

Người dân rời khỏi nhà tránh lũ. Ảnh: T.T

“Trước khi bão số 13 đổ bộ, địa phương đã rà soát, lập danh sách chủ động di dời 20 hộ đến nơi an toàn. Hôm Nay, do nước lũ dâng cao, chúng tôi đã phối hợp sơ tán thêm khoảng 20 hộ để tránh lũ”, ông Thành nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Phước, nói trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11, địa phương sơ tán khoảng 120 hộ dân khỏi vùng lũ.

"Hiện nước bắt đầu rút đồng loạt. Chúng tôi đang cho kiểm tra lại, nếu tình hình ổn sẽ cho bà con quay về dọn nhà cửa", ông Tuấn nói.

Còn tại xã Đồng Xuân, đêm 6-11 và rạng sáng hôm nay cũng xảy ra ngập lụt nhiều nơi. Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết đêm qua lực lượng chức năng tỉnh và xã đã phối hợp, sơ tán hơn 1.637 hộ dân với hơn 4.400 nhân khẩu.

Hiện nước lũ vẫn gây ngập một số khu vực dân cư và tuyến đường trên địa bàn. Địa phương đang tích cực triển khai lực lượng, kiểm tra các điểm xung yếu và hỗ trợ người dân các nhu cầu cơ bản.

Lực lượng chức năng vào trong vùng lũ, kiểm tra, hỗ trợ người dân. Ảnh: T.T

“Hiện nước đang ngập trên địa bàn 8 thôn và một số tuyến đường của xã. Rất may, địa phương đã kịp thời, chủ động triển khai công tác sơ tán, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Ân nói.

Còn tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk từ đêm 6-11 đến rạng sáng 7-11, nước lũ dâng cao đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk và xã Phú Mỡ đã phối hợp, sơ tán khoảng 100 hộ dân về các điểm trú ẩn an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Lũ lên nhanh, người dân chỉ kịp sơ tán, không mang theo được đồ đạc. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước lũ bắt đầu rút. Vì vậy, người dân một số điểm bị ngập hôm trước đã quay về dọn dẹp nhà cửa.