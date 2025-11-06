Vùng gần tâm bão số 13 ở Đắk Lắk sẽ có gió giật cấp 15 06/11/2025 08:15

(PLO)- Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk dự báo vùng gần tâm bão Kalmaegi ở tỉnh này sẽ có gió giật cấp 14-15.

Sáng 6-11, thời tiết khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa nhẹ, trời âm u. Hiện ngư dân ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk - nơi được dự báo gần tâm bão số 13, tiếp tục chằng néo tàu, thuyền, gia cố nhà cửa để phòng tránh số 13.

Ngư dân phường Sông Cầu kiểm tra tàu thuyền, phòng chống bão. Ảnh: T.T

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, hồi 4 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 13 cách phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.

Trên vùng biển, gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12; vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển có sóng biển cao 4-6 m.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk, có nước dâng do bão cao 0,3- 0,6 m.

Từ chiều tối nay, khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk phải đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.

Từ chiều 6-11, vùng đất liền ven biển của các khu vực Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng dần lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão bao gồm các xã/ phường Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk dự báo toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Sâu trong đất liền, bao gồm các xã, phường từ M'Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 6-11 đến trưa 7-11, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to, có nơi trên đạt trên 400 mm/đợt.

Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk cảnh báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.