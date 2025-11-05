Đắk Lắk: Đưa 92 hộ dân lên chùa và trường học để tránh bão số 13 Kalmaegi 05/11/2025 17:17

(PLO)- UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa 92 hộ dân đến chùa và trường học, tránh ảnh hưởng của triều cường do bão số 13 Kalmaegi gây ra.

Ngày 5-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi ở các phường Xuân Đài và Sông Cầu.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đang chỉ đạo các lực lượng tăng cường biện pháp ứng phó bão số 13. Ảnh: T.T

Tại buổi kiểm tra, ông Tuấn đánh giá cao các địa phương trên về việc chủ động triển khai các phương án phòng chống bão.

Theo ông Tuấn, hiện tàu thuyền đánh cá của ngư dân tỉnh đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn.

“Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Hiện, tỉnh đã bố trí lực lượng, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những vùng nguy hiểm”, ông Tuấn nói.

Liên quan công tác phòng chống bão, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, cho biết trên địa bàn có 92 hộ dân với khoảng 140 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường do bão số 13.

Ngư dân tất tả đưa lồng nuôi tôm hùm lên bờ. Ảnh: T.T

Do các hộ dân đa phần là người già, nên lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng đã hỗ trợ bà con chằng néo, gia cố nhà cửa. Đồng thời, UBND phường Sông Cầu đã bố trí lực lượng, sẵn sàng di chuyển 92 hộ dân trong vùng ảnh hưởng của triều cường đến chùa và một trường mẫu giáo gần đó.

“Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, trong đêm nay sẽ đưa 92 hộ dân di dời đến chùa và trường học, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con”, ông Hoan nói.