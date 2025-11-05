Đắk Lắk thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 05/11/2025 13:52

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương nhằm ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

​Ngày 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, nhằm ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ. Ảnh: M.N

Theo đó, Sở Chỉ huy tiền phương được đặt tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2, phường Tuy Hòa), để triển khai chỉ huy phòng chống bão, công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm Chỉ huy trưởng. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk là Phó chỉ huy thường trực. Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, là phó chỉ huy.

Ngoài ra, Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Đắk Lắk có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành chủ chốt như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Xây dựng… cùng với Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh.

Dự báo sau 21 giờ ngày 6-11 đến sáng sớm 7-11, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

​Để ứng phó với bão Kalmaegi, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển, đồng thời thành lập 3 đoàn công tác do Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão tại các cảng cá, vùng xung yếu trên địa bàn.

