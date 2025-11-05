Đắk Lắk ra lệnh cấm biển, lập 3 đoàn kiểm tra phòng chống bão Kalmaegi 05/11/2025 12:56

Ngày 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi đang có bão Kalmaegi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tàu thuyền về nơi an toàn. Ảnh: M.N

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển thông báo cấm các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển kể từ lúc 6 giờ ngày 5-11.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường… phối hợp với các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ các thông tin về bão để thông báo, cho ngư dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương ven biển kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu an toàn. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Một thuyền đánh cá đã được neo đậu trên bờ. Ảnh: M.N

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập ba đoàn công tác do chủ tịch và hai phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu. Ba đoàn này sẽ tiến hành kiểm tra các cảng cá, điểm xung yếu về nuôi trồng thủy sản, khu vực có khả năng chịu tác động sạt lở của bão. Sau buổi kiểm tra, các đoàn sẽ tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2) để họp, báo cáo.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bão Kalmaegi được dự báo có cường độ rất mạnh. Vì vậy, UBND tỉnh này đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trước đó với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa". Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản.