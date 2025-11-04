Đắk Lắk: Lệnh 3 hồ chứa hạ dần mực nước ứng phó bão Kalmaegi 04/11/2025 17:09

(PLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đã lệnh cho một số công ty thủy điện hạ mực nước hồ chứa để phòng chống bão Kalmaegi.

Ngày 4-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đã có lệnh để các công ty thủy điện: Krông H'Năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ vận hành hạ dần mực nước hồ chứa về mực nước đón lũ, phòng chống bão Kalmaegi.

Các tàu thuyền ở vùng biển Đắk Lắk tìm nơi neo đậu tránh bão Kalmaegi. Ảnh: M.N

Cụ thể, thủy điện Krông H'Năng phải đưa mực nước hiện tại về 251,5m; thủy điện Sông Hinh đưa mực nước hiện tại về 204,5 m; thủy điện Sông Ba Hạ đưa mực nước hiện tại về 102 m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các công ty thủy điện nói trên phải thực hiện hạ dần mực nước trước 15 giờ, ngày 5-11.

Khi vận hành hạ mực nước, các công ty thủy điện phải tuân thủ các quy định, đảm bảo không gây lũ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân ở hạ du.

Ở một diễn biến khác, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện còn 24 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trong vùng sẽ chịu tác động của bão Kalmaegi.

Vì vậy, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị liên quan chủ động liên lạc, yêu cầu các tàu cá di chuyển về nơi neo đậu an toàn.

Nhiều gia đình ở Đắk Lắk dùng bao cát gia cố mái nhà, phòng chống bão. Ảnh: M.N

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo, từ sáng 6-11, bão Kalmaegi có khả năng tăng lên cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ chiều 6-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có gió cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 11-12.