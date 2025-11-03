Đắk Lắk họp khẩn, người dân dùng cát chèn mái nhà ứng phó bão Kalmaegi 03/11/2025 20:07

(PLO)- Chính quyền, người dân tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai các giải pháp ứng phó bão Kalmaegi.

Ngày 3-11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 34 xã, phường khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bão Kalmaegi được dự báo có cường độ mạnh trên cấp 12, hướng di chuyển phức tạp, khả năng ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành, trong đó có Đắk Lắk.

Người dân tỉnh Đắk Lắk dùng bao cát gia cố mái nhà, ứng phó bão Kalmaegi. Ảnh: M.N

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hiện mực nước các sông, hồ chứa trên địa bàn vẫn ổn định dưới mức báo động 1.

Tuy nhiên, từ nay đến ngày 9-11, tại Đắk Lắk có thể xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, có nơi vượt báo động 3.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu chính quyền các địa phương ven sông, vùng trũng thấp phải có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời kiểm tra các công trình trọng điểm, hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu, tránh trú an toàn.

Các bao cát sẽ phần nào giúp người dân yên tâm hơn khi bão Kalmaegi đổ bộ. Ảnh: M.N

Hiện lực lượng quân sự, công an…đã được điều động đến các địa bàn xung yếu ở Đắk Lắk, sẵn sàng sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoài ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương đã chuẩn bị vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Trước thông tin bão Kalmaegi sắp đổ bộ vào đất liền, người dân các xã vùng ven biển Đắk Lắk đã dùng bao cát để gia cố mái nhà. Nhiều ngư dân đã chủ động di dời các lồng nuôi tôm hùm để hạn chế thiệt hại trước cơn bão sắp tới.