Video bộ đội, dân quân cùng người dân gia cố nhà cửa trước bão số 13 đổ bộ 05/11/2025 18:27

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk giúp người dân đẩy thuyền, gia cố nhà cửa, hạn chế thiệt hại trước khi bão số 13 đổ bộ.

Chiều 5-11, lực lượng chức năng phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cùng phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Đài, triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành chặt dọn cây cối, giúp người dân chằng néo, gia cố nhà cửa.

Video người lực lượng chức năng, người dân tất bật chằng néo, gia cố nhà cửa phòng chống bão số 13.

Ngoài ra, lực lượng dân quân, biên phòng giúp nhiều người dân đưa thuyền, lồng nuôi tôm lên bờ, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản trước khi cơn bão số 13 đổ bộ.

Cùng ngày, nhiều người dân tại phường Sông Cầu cũng tất bật dùng bao cát, can nhựa đựng nước để chằng néo nhà cửa, chủ động phòng tránh bão.

Bé trai giúp gia đình chén đá trên mái nhà. Ảnh: T.T

Vừa bơm nước vào hàng chục can nhựa (loại 20 lít), đặt trên mái nhà, ông Nguyễn Văn Hưng (ngụ phường Sông Cầu) vừa nói, nhà ông sát biển nên rất lo.

“Cơn bão này được dự báo có sức gió rất mạnh. Vì vậy, tôi đã chằng néo mái nhà và bơm hơn 20 can nước mà vẫn chưa yên tâm”, ông Hùng nói.

Cũng tại phường Sông Cầu, gia đình bà Huỳnh Thị Định tất bật chặt tỉa cây, đưa đá lên chèn trên mái nhà để hạn chế tốc mái khi bão vào.

Mái nhà được chèn nhiều can nước để hạn chế thiệt hại. Ảnh: T.T

“Tôi nghe thông tin bão sẽ vào địa bàn phường Sông Cầu. Dù đã tìm mọi cách chằng néo, gia cố nhà cửa nhưng tôi vẫn rất lo”, bà Định nói.

Theo ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, trên địa bàn có 92 hộ dân (chủ yếu là người già), nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi triều cường.

Vì vậy, địa phương đã bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, di dời 92 hộ dân này đến chùa và trường học để bảo đảm an toàn.

Người dân bơm nước vào can nhựa, chèn lên mái nhà. Ảnh: T.T

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 13 có cường độ rất mạnh. Dự báo sau 21 giờ ngày 6-11, đến sáng sớm ngày 7-11, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.