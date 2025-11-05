Gia Lai: Bão số 13 vào sớm, cấm tuyệt đối dân ra đường 05/11/2025 21:51

(PLO)- Dự báo, bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền sớm, từ trưa 6-11 tỉnh Gia Lai sẽ có mưa to. Sau 18 giờ sẽ cấm tuyệt đối, không cho người dân tự ý ra đường.

19 giờ 30 tối 5-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu chỉ huy trên địa bàn về công tác ứng phó với cơn bão số 13- Kalmaegi.

Cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tham dự.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp đêm ứng phó, phòng chống bão số 13. Ảnh: LK.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã đi vào biển phía Đông. Hồi 16 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 880 km, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu 7 phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các điểm cầu trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình kiểm tra, ứng phó bão số 13.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt trong khâu di dời dân tránh, trú bảo đảm bảo an toàn cho người dân.

Đối với những vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở cao thì phải bố trí phương tiện sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra. Yêu cầu dừng thi công các dự án và tháo dỡ các cần cầu.

Đối với hồ đập, yêu cầu phải chủ động xả lũ trước, tránh tình trạng dưới hạ du lụt nhưng phía trên tiếp tục xả lũ. Nếu các đơn vị không chấp hành, ở hạ du ngập lụt mà thủy điện xả lũ dồn dập sẽ xem xét "hành vi giết người" và xử lý trách nhiệm liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ rất hoan nghênh cách làm của tỉnh Gia Lai trong phòng chống bão số 13.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

"Tỉnh đã "móc hầu bao" hỗ trợ mỗi người dân di dời và chủ động kích hoạt kịch bản ứng phó cao hơn mức cảnh báo, thể hiện sự chủ động rất lớn trong ứng phó bão. Tôi ủng hộ địa phương yêu cầu các hồ đập xả lũ mức tối đa", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, bão số 13 đang hướng thẳng Quy Nhơn, trưa 6-11 bắt đầu mưa to. Dự báo, đến tối khi bão vào đất liền đúng lúc triều cường lên nên khả năng vùng ven biển nước sẽ dâng rất cao, khả năng lên 7-8 mét.

"Khoảng 18 giờ tối 6-11 bão sẽ vào bờ, mưa gió sẽ rất lớn nên đề nghị địa phương cấm tuyệt đối, không cho người dân tự ý ra đường", ông Hiệp nói.

Theo ghi nhận của PLO, đến chiều 5-11, thời tiết vùng Quy Nhơn và các vùng lân cận có trời nắng, ít gió, không mưa. Người dân và chính quyền các địa phương đã chủ động ứng phó bão, tổ chức di dời dân tại những vị trí xung yếu và chằng, chống mái nhà tránh tốc mái khi mưa bão đến.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huấn luyện dùng thiết bị bay không người lái tham gia ứng cứu khi bão số 13 xảy ra.

Bộ đội cùng người dân di dời phương tiện lên bờ tránh bão.

Lực lượng dân phòng cùng người dân xã đảo Nhơn Châu chuẩn bị bao cát, chằng chống nhà cửa khi bão xảy ra.

Người dân xã đảo Nhơn Châu đưa ghe lên bờ tránh bão.