Gia Lai: Khẩn trương xả lũ hồ đập thủy lợi tránh lũ chồng lũ 05/11/2025 15:50

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh "không mạo hiểm tích nước" mà cần khẩn trương xả lũ tối đa để tránh lũ chồng lũ vào đợt bão số 13.

Chiều 5-11, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Tư lệnh Quân khu 5 về công tác phòng chống, ứng phó với bão số 13 - bão Kalmaegi.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định đây là cơn bão rất mạnh, tâm bão nhiều khả năng đổ bộ vào tỉnh Gia Lai. Theo kịch bản, địa phương sẽ kích hoạt mức tương ứng theo từng cấp độ bão xảy ra.

“Liên quan đến hồ đập trên địa bàn, tỉnh sẽ tiếp tục cho xả lũ lớn, xả lũ khẩn trương, cao độ để tránh lũ chồng lũ. Việc xả lũ lớn trước khi bão đến có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ năm sau nhưng chúng ta không nên mạo hiểm tích nước” - ông Phạm Anh Tuấn nói.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tư lệnh Quân khu 5 về công tác phòng chống, ứng phó với bão số 13. Ảnh: LK

Người đứng đầu địa phương cũng cho biết trong sáng 5-11, ông đã đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống bão và thấy mừng vì ý thức chấp hành, phòng chống bão của bà con rất cao; đồng hành cùng chính quyền, lực lượng bộ đội, công an cũng hỗ trợ rất tích cực.

Dự kiến địa phương sẽ di dời khoảng 100.000 hộ dân với gần 400.000 người ở vùng nguy cơ cao, hoàn thành trước 19 giờ 30 tối 5-11. Để hỗ trợ người dân di dời, địa phương trích ngân sách hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, nhằm ứng phó bão hiệu quả, địa phương sẽ thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, trực chiến 24/24 giờ. Đồng thời, huy động máy ủi, máy múc sẵn tại các vị trí xung yếu để khắc phục khi có sạt lở xảy ra.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại cảng cá Đề Gi.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 283 hồ chứa, riêng các hồ chứa lớn tham gia vận hành điều tiết lũ khu vực hạ du phía Đông tỉnh có dung tích đạt 46,1% thiết kế, dung tích còn trống hơn 300 triệu m3.

Tính đến 7 giờ ngày 5-11 đã sơ tán 268 hộ dân với 997 người tại bốn khu vực sạt lở đến nơi an toàn, 5.761 tàu với 40.237 ngư dân neo đậu trong phạm vi an toàn.

Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết lực lượng quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão số 13. Đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy tốt phương châm bốn tại chỗ, tuyên truyền người dân không chủ quan, yêu cầu các lực lượng bám sát cơ sở, quyết liệt di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm.