Bộ đội biên phòng Đà Nẵng giúp dân gặt lúa chạy bão số 13 05/11/2025 14:00

(PLO)- Trước giờ bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ đất liền, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng ra quân giúp người dân miền núi gặt lúa.

Sáng nay (5-11), cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) ra quân giúp dân phòng chống bão 13 (bão Kalmaegi).

Bão số 13 đổ bộ có nguy cơ mưa lớn, hư hỏng mùa màng, bà con đồng bào miền núi TP Đà Nẵng đứng ngồi không yên.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng giúp dân gặt lúa chạy bão.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê (đóng tại xã La Êê, TP Đà Nẵng) cùng Hội Phụ nữ xã La Êê đã lên rẫy, giúp dân thu hoạch lúa trước giờ bão số 13 đổ bộ.

Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, cho biết 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng của xã giúp 5 hộ dân thôn Pa Lan thu hoạch lúa rẫy chín trên đồi Bhơr. Sau khi thu hoạch xong 1 ha lúa sáng nay, các lực lượng tiếp tục di chuyển hỗ trợ những hộ dân khu vực khác.

Bộ đội gấp rút gặt lúa giúp người dân.

“Song song đó, các cán bộ, chiến sĩ giúp người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, thu dọn nông cụ, chủ động ứng phó với cơn bão số 13 đang tiến vào đất liền”, Trung tá Đinh Công Anh thông tin thêm.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, là đơn vị đóng chân trên địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ của đồn luôn sát cánh cùng bà con nhân dân trong mọi hoàn cảnh, góp phần củng cố tình đoàn kết quân – dân, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Bữa trưa vội trên rẫy.

Hơn 1 ha lúa rẫy đã gặt xong trong sáng nay.

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà triển khai cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh tại Trường Mẫu giáo công lập Bình Minh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và các hộ dân trên địa bàn thôn Xuân Trung, xã Núi Thành (TP Đà Nẵng).