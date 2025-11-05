Đà Nẵng: Cả làng An Lương thức trắng, quân dân một lòng giữ từng tấc đất 05/11/2025 07:04

(PLO)- Cả tuần nay, người dân thôn An Lương chưa có một đêm ngon giấc, cả làng cùng bộ đội, công an... hợp sức cứu bờ kè, giữ từng tấc đất.

Trong cơn lũ lịch sử, gần một cây số bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) đổ sập xuống sông. Cả tuần nay, người dân ở thôn An Lương không có lấy một đêm ngon giấc. Cả làng cùng bộ đội, công an… hợp sức giữ từng tấc đất quê hương.

Bộ đội, công an ra sức giữ kè. Ảnh: Thanh Nhật

Đêm kinh hoàng, cả làng kêu cứu

Sau “đại hồng thủy 1999”, đã 26 năm người dân xã Duy Nghĩa mới hứng chịu trận thiên tai kinh hoàng đến vậy. Ngày thứ bảy trôi qua, người dân An Lương vẫn miệt mài cùng các lực lượng xắn tay vào việc, gia cố kè tạm.

Trên bờ, người già, phụ nữ chuẩn bị bao chứa cát, lo thức ăn, nước uống. Dưới sông thanh niên ngụp lặn, thả bao cát vào rọ lưới sắt gia cố chân kè. Cả những em nhỏ, theo xe tải giữ miệng bao để người lớn xúc cát mang về. Ai cũng có việc, khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập hiếm thấy.

Ông Phạm Khá (59 tuổi, ngụ thôn An Lương) kể, sáng 29-9 kè bắt đầu đổ sập xuống sông, cả làng chạy khắp nơi gom bao, xúc cát thả xuống níu giữ.

“Chúng tôi hoảng hốt, ai có bao mang bao, ai có xẻng mang xẻng, cùng nhau gia cố kè, quyết giữ bằng được, không để cuốn trôi nhà cửa”, ông Khá nói.

Ước tính khoảng 50.000 m3, tương đương khoảng 1 triệu bao đất quân và dân đã đưa xuống vị trí này. Ảnh: Thanh Nhật

Theo ông, hôm ấy bề mặt sông nước chảy cuồn cuộn, nước biển thì xâm thực vào phá kết cấu móng, rồi lôi cả bờ kè xuống nước. Chẳng mấy chốc, nước ăn sâu vào tạo hàm ếch, dưới con đường bê tông rỗng tuếch.

Chỉ còn vài mét nữa là con đường biến mất, xâm thực vào nhà dân. Để cứu vãn tình hình, người dân chỉ biết thả hàng ngàn bao cát xuống chỗ kè sạt, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Tình hình nguy cấp thì bộ đội, công an chi viện đến hỗ trợ.

Gia đình bà Trần Thị Hiếu (42 tuổi, thôn An Lương) buôn bán, sinh sống ngay trước kè. Từ khi kè sạt, đã sáu đêm liền bà mất ngủ, góp sức với mọi người. Hôm nay, chồng bà vẫn ngâm mình dưới nước, sắp xếp bao cát vào rọ sắt để nước khỏi cuốn trôi.

Còn bà sau mấy ngày xúc cát nay rút về cùng phụ nữ xóm lo đồ ăn, nước uống, tiếp thêm sức cho bộ đội, công an và các lực lượng.

Bà Hiếu (mũ vàng) tiếp thức ăn, nước uống cho lực lượng giữ kè. Ảnh: Thanh Nhật

Đêm 29-10 với bà Hiếu thật đáng sợ, cả ngày gia cố kè đến 23 giờ. Khi bộ đội, công an, người dân cả làng rút về nghỉ ngơi thì xuất hiện thêm điểm sạt lở mới. Sóng vỗ ầm ầm vào bờ, từng thớ đất trôi xuống.

“12 giờ đêm tiếp tục sạt lở, cả làng kêu cứu, chạy xe máy tới đâu là kêu cứu tới đó. Dân làng ùa ra hết ngoài bờ kè xúc cát thả xuống. 2 giờ sáng, bộ đội, công an quay lại thắp đèn làm tới sáng mới níu giữ lại được”, bà Hiếu nhớ lại.

Tình quân dân khăng khít

Một tuần người dân An Lương chống chọi mẹ thiên nhiên đang cuồng nộ, cũng là một tuần bộ đội, công an… dầm mưa, không quản ngày đêm làm nhiệm vụ. Hình ảnh màu áo xanh trên “đại công trường” đã củng cố niềm tin cho người dân rằng: sẽ không ai mất nhà.

Hai chàng trai Tây cũng vào phụ giúp việc. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Lê Sỹ (38 tuổi, ngụ thôn An Lương), cho hay sạt ban đầu xuất hiện tại một điểm, đến ba điểm, sau đó bảy, tám điểm. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, sắp mất nhà cửa, người dân hoảng loạn, lo sợ tột độ.

“Lúc thấy bộ đội, công an về đây người dân rất phấn khởi, tâm trạng đỡ lo, đỡ sợ rất nhiều. Ai cũng tin tưởng sẽ giữ được khu vực bờ kè này không sạt lở”, ông Sỹ nói.

Bộ đội chuyền tay nhau từng bao cát lắp vào kè tạm. Ảnh: Thanh Nhật

“Quân và dân rất gắn bó, đồng lòng cùng ra sức giữ làng. Quá tuyệt vời!”, ông Sỹ xúc động.

Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Duy Nghĩa, cho hay suốt một tuần qua công an xã bố trí 15-20 cán bộ chiến sĩ thường trực, lúc căng thẳng Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường thêm quân về hỗ trợ bà con gia cố bờ kè.

“Khi xảy ra thiên tai mới thấy được tình đoàn kết của các lực lượng công an, quân đội và bà con nhân dân. Từ những cháu bé mới học cấp 2, cấp 3 hay bà con nhiều địa phương khác cùng tới đây chung tay giúp sức”, ông Long xúc động.

Các em nhỏ theo xe phụ xúc cát vào bao. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho hay những ngày qua bà con nhân dân hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của xã. Bên cạnh đó, các lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là Sư đoàn 315 và Trung đoàn 143 đã hỗ trợ hết sức giúp địa phương.

“Bộ đội, công an, các lực lượng rất nhiệt tình, không kể nắng mưa, ngày đêm. Còn với bà con nhân dân người có ít góp ít, nhiều góp nhiều. Những ổ bánh mì, hay những suất cơm dù anh em không đòi hỏi, điều đó thật đáng trân quý, thể hiện tình cảm khăng khít của quân và dân dành cho nhau”, ông Được nói.

“Chúng tôi rất xúc động trước lòng dân. Một sự đồng thuận rất lớn, sự gắn kết giữa lực lượng quân đội, công an và người dân, cảm xúc rất khó diễn tả”, theo Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa.

Công trình quy mô hình thành từ sức quân và dân. Ảnh: Thanh Nhật