2 học sinh để xe đạp tại vực nước rồi 'mất tích', nhiều người nhốn nháo đi tìm 03/11/2025 17:37

(PLO)- Hai học sinh để xe đạp tại vực nước nguy hiểm ở Đà Nẵng rồi "mất tích", các lực lượng chia nhau đi tìm thì phát hiện đang chơi game ở xã bên cạnh.

Chiều 3-11, ông Nguyễn Quang Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng, xác nhận đã tìm thấy hai học sinh ở địa phương “mất tích” trưa nay.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, hai cháu BNP, LTAH (đều học sinh lớp 4, ngụ xã Tam Mỹ) chở nhau trên xe đạp rời khỏi nhà. Đến chiều, cả hai chưa về, gia đình tìm kiếm nhưng không thấy.

Nhiều người lặn xuống nước tìm hai học sinh để xe đạp tại vực nước rồi "mất tích". Ảnh: Lão hạc Núi Thành

Nhận tin báo, Công an xã Tam Mỹ Tây phối hợp các lực lượng, người dân tổ chức tìm kiếm, phát hiện chiếc xe đạp mà hai cháu đi tại vực nước nguy hiểm ở địa phương.

Theo Công an xã Tam Mỹ, khi tìm kiếm, có người báo tin nhìn thấy hai cháu ngồi ăn bánh ngay tại khu vực nguy hiểm này.

Nhiều người thở phào nhẹ nhỏm khi công an phát hiện hai em đang chơi game ở xã Núi Thành. Ảnh: BCH QS

Các lực lượng cùng người dân tìm kiếm khắp nơi, đồng thời cử một nhóm lặn tìm dưới nước. Khi các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm, một em nhỏ báo tin thấy hai cháu trên đi đến khu vực xã Núi Thành.

Lập tức, Công an xã Tam Mỹ lần theo manh mối, xác minh nguồn tin, thở phào khi phát hiện hai em đang chơi game ở xã Núi Thành.