Sạt lở ở rốn lũ vùi lấp 1 người dân 03/11/2025 10:08

(PLO)- Xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng xảy ra sạt lở, hàng ngàn mét khối bùn đất từ trên núi đổ xuống vùi lấp một người dân.

Sáng 3-11, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn, vùi lấp một người dân.

Trên núi sạt lở, dưới thấp ngập sâu. Ảnh: FB

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra trên núi Thái Chấn Sơn (thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức), vùi lấp một người làm công việc chăn nuôi.

Clip sạt lở ở rốn lũ.

Theo ông Phi, hiện nay nước dâng cao, địa hình phức tạp, các lực lượng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở cứu nạn cứu hộ.

Do mưa lớn, các thủy điện từ thượng nguồn xả lũ khiến mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao. Từ đêm qua, nhiều khu vực, tuyến đường ở xã Thượng Đức ngập sâu, chia cắt.

Xã Thượng Đức ngập sâu. Ảnh: FB

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Thượng Đức là một trong 10 xã bị cô lập, thiệt hại nặng. Hàng ngàn căn nhà ngập sâu, người dân bị cô lập nhiều ngày.

Sau khi lũ rút, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tái thiết cuộc sống thì nay tái ngập.