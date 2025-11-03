Đà Nẵng chi 210 tỉ đồng cho 72 xã, phường hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ 03/11/2025 09:21

Ngày 3-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết TP vừa có quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tại (đợt 1).

Đà Nẵng chi 210 tỉ đồng cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TN



Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP năm 2025, để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ lịch sử.

UBND TP đề nghị Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII thực hiện. UBND các xã, phường được hỗ trợ quản lý, sử dụng đúng mục đích, chi đúng đối tượng.

Giao Sở Y tế hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện trợ giúp xã hội khẩn cấp cho người dân.

Trước đó, ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, cho TP Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng, mất nhà sau mưa lũ lịch sử. Ảnh: TN

Ngoài nguồn ngân sách cấp theo quy định, nếu tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp qua kênh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng thì sẽ hỗ trợ thêm cho người dân.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, hiện nay, ưu tiên hàng đầu của TP Đà Nẵng là sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. Theo đó, TP đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.