Video cứu người dân bị sạt lở vùi lấp

Ngày 2-11, ông Lưu Huyền Thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.
Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 14 giờ cùng ngày, vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn 4, xã Phước Thành, vùi lấp sáu căn nhà và một người dân.
Tiếp nhận thông tin, công an xã phối hợp các lực lượng, người dân tổ chức cứu nạn khẩn cấp.
Đến khoảng 15 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra ngoài, đến trạm y tế xã cấp cứu.
Qua khám sơ bộ, các y bác sĩ xác định nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, tinh thần ổn định.
Công an xã Phước Thành và các lực lượng đang vận động sơ tán 20 hộ với 60 người tại khu vực này về nơi an toàn.
Đến nay, xã Phước Thành vẫn còn bị cô lập từ trận lũ lịch sử vừa qua.