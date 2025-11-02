Video cứu người dân bị sạt lở vùi lấp 02/11/2025 17:57

(PLO)- Công an xã Phước Thành, TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng, người dân cứu thành công một người bị sạt lở vùi lấp.

Ngày 2-11, ông Lưu Huyền Thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 14 giờ cùng ngày, vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn 4, xã Phước Thành, vùi lấp sáu căn nhà và một người dân.

Các lực lượng cứu hộ cứu người dân bị sạt lở vùi lấp. Clip: AT

Tiếp nhận thông tin, công an xã phối hợp các lực lượng, người dân tổ chức cứu nạn khẩn cấp.

Đến khoảng 15 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra ngoài, đến trạm y tế xã cấp cứu.

May mắn nạn nhân chỉ bị thương nhẹ

Qua khám sơ bộ, các y bác sĩ xác định nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, tinh thần ổn định.

Công an xã Phước Thành và các lực lượng đang vận động sơ tán 20 hộ với 60 người tại khu vực này về nơi an toàn.

Các lực lượng nỗ lực cứu người dân bị sạt lở vùi lấp ra ngoài.

Đến nay, xã Phước Thành vẫn còn bị cô lập từ trận lũ lịch sử vừa qua.