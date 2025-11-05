Vượt sóng cứu cụ bà 72 tuổi ở Cù Lao Chàm khi bão Kalmaegi đang vào 05/11/2025 09:43

(PLO)- Do ảnh hưởng bão Kalmaegi, sóng lớn không có phương tiện di chuyển, bộ đội biên phòng đã điều tàu vượt sóng đưa cụ bà mắc bệnh nặng vào đất liền.

Sáng 5-11, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng (Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã điều động tàu vượt sóng ứng cứu ngư dân xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Biên phòng điều tàu vượt sóng cứu cụ bà 72 tuổi ở Cù Lao Chàm khi bão Kalmaegi đang vào biển Đông.

Vào lúc 6 giờ sáng 5-11, UBND xã Tân Hiệp nhận được tin báo từ Trạm Y tế Quân dân y xã Tân Hiệp về việc đang tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị Nhớ (72 tuổi, ngụ thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân lên cơn hen nặng, suy hô hấp, khó thở, có nhiều bệnh nền cần chuyển tuyến để cấp cứu khẩn cấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, tại khu vực vùng biển Cù Lao Chàm có sóng lớn, các phương tiện tại chỗ không đủ điều kiện để chuyển bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Do đó, UBND xã đã đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP và Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng hỗ trợ phương tiện chuyên dụng vận chuyển bệnh nhân vào đất liền.