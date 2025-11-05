Gia Lai dự kiến di dời 350.000 dân tránh bão số 13 05/11/2025 13:47

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh bão số 13 (bão Kalmaegi) rất mạnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn và dự kiến di dời khoảng 100.000 hộ với 350.000 người dân đến nơi an toàn.

Ngày 5-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và trực tiếp đi khảo sát khu vực ven biển kiểm tra về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi). Ảnh: HT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, có sức tàn phá khủng khiếp, có thể gây mưa lớn, lũ lớn và nguy cơ đỉnh lũ vượt mọi mức từng xảy ra tại địa phương.

“Tiền mất bao nhiêu cũng được, phải chấp nhận để bảo đảm an toàn cho người dân. Dự kiến tỉnh sẽ di dời hơn trăm nghìn hộ với khoảng 350 nghìn người và chi khoảng 70 - 80 tỉ đồng để hỗ trợ”, ông Tuấn nói.

Qua đó, yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập, chủ động phương án xả lũ an toàn, đồng thời kiên quyết di dời người dân ở 3 khu vực trọng điểm: vùng ven biển, khu vực có khả năng ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dự kiến tỉnh sẽ di dời hơn trăm nghìn hộ với khoảng 350 nghìn người.



Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Cụ thể, kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển, gồm: Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu.

Kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại thuộc khu vực phía Đông tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành sơ tán dân theo các kịch bản và báo cáo số liệu lên phần mềm trước 12 giờ ngày 6-11.