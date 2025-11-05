Ngư dân Đà Nẵng lại hối hả cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13 05/11/2025 13:00

(PLO)- Lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, ngư dân Đà Nẵng phải thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão, lần này là bão số 13.