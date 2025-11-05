Ngư dân Đà Nẵng lại hối hả cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13

(PLO)- Lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, ngư dân Đà Nẵng phải thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão, lần này là bão số 13.
Sáng 5-11,
ngư dân phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) hối hả cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13 Kalmaegi. Đây đã là lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, các ngư phải thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ đảm bảo an toàn tài sản. Clip ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão. Trong sáng 5-11, ngư dân phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tất bật thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13 Kalmaegi. Ảnh: TẤN VIỆT Theo ông Như, chủ một cặp thuyền thúng gắn máy loại lớn, đây đã là lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, ông phải thuê xe cẩu để đưa thuyền lên bờ. "Năm nay chưa làm được bao nhiêu nhưng bão vô liên tục, quá vất vả", ông Như nói. Ảnh: TẤN VIỆT Được biết, mỗi lượt cẩu tàu thuyền chở về nơi an toàn, xe cẩu lấy tiền công từ 300.000 đồng trở lên đối với loại thuyền thúng nhỏ nhất. Với thuyền lớn hơn và quãng đường di chuyển xa, mỗi lượt từ 500.000 đến cả triệu đồng. Ảnh: TẤN VIỆT Vỉa hè hai bên đường Hoàng Sa là nơi lý tưởng để tập kết tàu thuyền, cũng gần nhà các ngư dân phường Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT Hàng trăm thuyền thúng lớn nhỏ được cẩu lên đường Hoàng Sa, đầu tuyến lên bán đảo Sơn Trà. Trong đó có nhiều thuyền chưa kịp đưa xuống biển hoạt động do đợt bão gió trước đó, giờ phải tiếp tục nằm im cho qua bão số 13. Ảnh: TẤN VIỆT Chỉ trong một giờ đồng hồ, hàng chục lượt xe cẩu ngược xuôi trên đường Hoàng Sa chở theo tài sản lớn của người dân miền biển. Ảnh: TẤN VIỆT Xe cẩu đưa thuyền thúng gắn máy loại lớn lên bãi cỏ dưới chân bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT Đủ loại xe cẩu lớn nhỏ chở tàu thuyền, có xe chở một lượt đến hai thuyền lớn, thu cả triệu đồng. Ảnh: TẤN VIỆT Lần thứ ba trong mùa mưa bão năm nay, ngư dân Đà Nẵng phải đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú. Ảnh: TẤN VIỆT Theo dự báo, bão số 13 có sức gió rất mạnh, mang theo mưa lớn, TP Đà Nẵng đang chuẩn bị các kịch bản ứng phó. Ảnh: TẤN VIỆT