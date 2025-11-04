'Hàng cứu trợ tới Đà Nẵng là chuyển ngay cho dân đang cần, không để tồn kho' 04/11/2025 15:45

(PLO)- Khi hàng cứu trợ tới phải có phương án điều phối ngay xuống các khu vực người dân đang cần hỗ trợ, không cần chờ về tập kết tại kho rồi mới chuyển đi.

Sáng 4-11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng Thành đoàn Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng đã đến kiểm tra kho tiếp nhận hàng hóa cứu trợ và làm việc với UBND phường Hoà Xuân để triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong mưa lũ.

Đặc biệt là công tác ứng phó với mưa lũ và cơn bão số 13 được cho là rất mạnh đang chuẩn bị đi vào đất liền.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng kiểm tra kho hàng cứu trợ. Ảnh: LÊ PHI.

Tại kho tiếp nhận hàng cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (số 470 Lê Văn Hiến), ông Thanh yêu cầu các đơn vị cứu trợ không được để tồn kho các mặt hàng thiết yếu mà dân đang cần.

“Có hàng cứu trợ về là phải đưa xuống tiếp tế ngay cho người dân. Khi các đoàn cứu trợ tới là điều phối ngay xuống các khu vực người dân đang cần hỗ trợ, không cần phải chờ về tập kết tại kho rồi mới chuyển đi”, ông Lê Trí Thanh yêu cầu.

Làm việc với UBND phường Hòa Xuân, ông Lê Trí Thanh cho hay bão số 13 dự báo rất mạnh, TP có thể bị ảnh hưởng nặng. Nước lũ hiện tại còn ngập, nhà cửa ngâm nước lâu ngày nếu bão mạnh tiến vào có thể làm sập đổ nhà người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương phải cố gắng giảm thiểu thiệt hại tối đa cho dân.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng trao quà gửi tới người dân bị lũ lụt ở phường Hòa Xuân. Ảnh: LÊ PHI.

Ông Thanh cũng đề nghị phường này đánh giá lại công tác tổ chức “4 tại chỗ” đã được kiểm chứng với mô hình chính quyền 2 cấp. Khẩn trương họp rút kinh nghiệm, chỉ huy tại chỗ, phân bố các lực lượng để ứng phó với bão số 13.

Nếu không có phương án cụ thể, đến khi mưa bão chia cắt là không thể chỉ huy được. Vì vậy, phải phân công rõ ràng và phải có kế hoạch từ trước. Tránh trường hợp chồng chéo, người này chờ người kia. Lực lượng mỏng thì phải có kế hoạch rõ ràng cho từng người, từng vị trí.

Về sơ tán dân, ông Lê Trí Thanh lưu ý sơ tán bão khác với sơ tán lũ. Lũ thì phải sơ tán lên cao, nhưng sơ tán dân tránh bão phải đưa sang nơi chắc chắn, an toàn. “Sơ tán dân rồi thì phải có lực lượng đảm bảo tài sản, để người dân yên tâm sơ tán. Vì từng có trường hợp đã đưa dân lên sơ tán tập trung rồi, nhưng họ lo lắng tài sản nhà cửa rồi trốn về và gặp nạn”, ông Thanh lưu ý.

Tại buổi làm việc này, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP đã trao 60 suất quà đến người dân vùng lũ ở xã Hoà Châu và Hoà Phước (cũ) nay thuộc phường Hoà Xuân.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng cùng hội viên cũng trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân đang chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử. Ảnh: LÊ PHI.

Tại buổi làm việc với phường Hoà Xuân, ông Nguyễn Văn Hớn, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng chia sẻ, hơn bao giờ hết chúng tôi thấu hiểu được sự khó khăn và thiệt hại rất nặng nề của bà con trong trận mưa lũ lịch sử này.

“Vì vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, chúng tôi cùng Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã trao tặng số tiền 1 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân TP khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đến nay tổng số tiền mà Hiệp hội trao tặng bà con đã trên 1,5 tỉ đồng tiền mặt”, ông Hớn nói.