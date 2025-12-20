Đồng Nai: Truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh và Campuchia 20/12/2025 11:21

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại sân bay Lộc Ninh và Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Ngày 20- 12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 41 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước (tại xã Đồng Tâm, Đồng Nai).

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 81 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025).

Trong đợt này có 41 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang trọng. Ảnh: VŨ HỘI

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sĩ cũng như chăm sóc, duy tu, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công thời gian qua luôn được tỉnh quan tâm thực hiện.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, dâng hương viếng anh linh liệt sĩ. Ảnh: NGUYỆT HÀ

Từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) đã nỗ lực tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.549 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước cũng như nước bạn Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: VŨ HỘI.

Từ tháng 9 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 41 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 30 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia và 11 hài cốt liệt sĩ được quy tập ở Sân bay Lộc Ninh (xã Lộc Ninh và xã Lộc Tấn).

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: VŨ HỘI

Tất cả 41 hài cốt liệt sĩ đều chưa chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Có 10 mẫu phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ.

Đại biểu mặc niệm trước hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: VŨ HỘI

Ngay sau lễ dâng hương, 41 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang trọng.

Các đại biểu cũng đã đến thắp nhang lên hàng ngàn ngôi mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.