Đồng Nai quyết xử lý nạn 'chăn dắt' ăn xin để trục lợi 22/12/2025 10:20

(PLO)- Những trường hợp ép buộc, xúi giục, lôi kéo hoặc lợi dụng “chăn dắt” người ăn xin nhằm trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 22-12, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án tập trung, giải quyết đối tượng là người lang thang, ăn xin trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận 172 lượt người, trong đó có 78 trẻ em và 66 người nước ngoài. Đến tháng 9-2025, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh còn quản lý 6 người lang thang, xin ăn.

Việc tập trung người lang thang đã giảm đáng kể số người xin ăn tại các khu di tích, danh lam thắng cảnh, công viên, bến xe, chợ. Hoạt động này góp phần tạo cảnh quan văn minh, lịch sự và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trẻ em ăn xin tại khu vực đường trung tâm của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Thành

Dù số lượng người lang thang, cơ nhỡ đã giảm nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đề án mới nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và ngăn ngừa tình trạng lang thang, xin ăn tái diễn.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị cấp xã phối hợp lực lượng công an tập trung người lang thang, ăn xin đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra địa bàn trọng điểm, đưa người lang thang không nơi cư trú ổn định, người tâm thần vào trung tâm để lập hồ sơ quản lý, chăm sóc và hỗ trợ hồi gia. Tỉnh cũng tăng cường phối hợp các hội, đoàn thể nhận đỡ đầu trẻ em lang thang, giúp đỡ gia đình yếu thế đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên cho tiền trực tiếp người ăn xin trên đường phố. Hành động này có thể vô tình tiếp tay cho nạn "chăn dắt". Thay vào đó, người dân nên ủng hộ thông qua các tổ chức từ thiện chính thống hoặc hỗ trợ trực tiếp các hộ khó khăn.

Tỉnh khuyến khích các tổ chức nhân đạo hỗ trợ tại cộng đồng để người dân không phải lang thang kiếm sống. UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuê mướn, ép buộc hoặc lợi dụng “chăn dắt” người yếu thế đi ăn xin để trục lợi.