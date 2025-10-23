Đến hôm nay (23-10), TP.HCM tiếp nhận hơn 151 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ 23/10/2025 18:25

(PLO)- Tính đến chiều 23-10, Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 151 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Ngày 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Theo số liệu tính đến ngày 21-10, Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận số tiền hơn 145 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Cùng với đó, tiếp nhận hơn 10 nghìn túi thuốc gia đình; 50 tấn gạo; 50 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Tại buổi tiếp nhận chiều nay đã có 32 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký, hỗ trợ với tổng số tiền, hàng hóa là hơn 6,4 tỉ đồng, trong đó hàng hóa trị giá 1,4 tỉ đồng.

Như vậy, Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 151 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (trái) tiếp nhận bảng ủng hộ từ các cá nhân, doanh nghiệp. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh những con số ấy không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, tình dân tộc mà còn khẳng định truyền thống “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”, luôn tiên phong, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ.

Ngay sau khi phát động, TP.HCM đã nhanh chóng chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống .

Ban Vận động Cứu trợ TP sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình và hỗ trợ các địa phương còn lại bị ảnh hưởng do bão, lũ khắc phục thiệt hại.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận bảng ủng hộ từ các cá nhân, doanh nghiệp. Ảnh: B.PHƯƠNG

“Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cảm ơn sâu sắc tất cả những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp, hỗ trợ. Những đóng góp, ủng hộ của quý vị là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương vượt qua khó khăn”- bà Hạnh nói.

Bà Hạnh khẳng định mọi đóng góp sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.