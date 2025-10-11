Người dân mang nhiều phần quà thiết thực đến Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hỗ trợ bà con vùng bão, lũ 11/10/2025 14:24

(PLO)- Một đơn vị hỗ trợ 5.450 lon cơm chế biến sẵn, kịp thời hỗ trợ bà con vùng bão, lũ đảm bảo bữa ăn thiết yếu trong những ngày khó khăn.

Ngày 11-10, tại trụ sở chính Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phường Cầu Ông Lãnh), hàng trăm phần quà và nhu yếu phẩm đã được tiếp nhận từ người dân, gia đình và doanh nghiệp, chung tay hỗ trợ bà con vùng bão, lũ.

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết số tiền mặt đến nay đã lên gần 1 tỉ đồng.

Trong sáng mai, sẽ có hai chuyến xe vận chuyển hàng hóa: Một chuyến từ trụ sở chính đi Thái Nguyên, một chuyến từ cơ sở 2 (Bình Dương cũ) đi Bắc Ninh. Mỗi chuyến dự kiến chở khoảng 1.000 suất quà là các nhu yếu phẩm.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung) cùng chụp hình lưu niệm với đơn vị. Ảnh: THANH HẰNG

“Sau đợt quyên góp cứu trợ lần này, nguồn lực từ doanh nghiệp và người dân sẽ được sử dụng cho công tác phục hồi như xây nhà, xây trường, hỗ trợ đời sống cho bà con. Tôi hy vọng cả nước, đặc biệt TP.HCM, sẽ tiếp tục chung tay hướng về đồng bào gặp thiên tai” - ông Tuấn nhấn mạnh.

5.450 lon cơm chế biến sẵn hỗ trợ bà con vùng bão, lũ. Ảnh: THANH HẰNG

Tại đây, ông Lưu Văn Thái, Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đã ủng hộ 5.450 lon cơm chế biến sẵn.

“Chúng tôi theo dõi tin tức qua mạng xã hội, bà con đang chịu bão lũ, thiếu điện nước, không thể nấu ăn. Sản phẩm ăn liền của chúng tôi rất phù hợp để hỗ trợ bà con” - ông Thái nói.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình và người dân cũng trực tiếp đến trao quà hỗ trợ. Gia đình bé Minh Tuệ mang đến những thùng hàng thiết yếu đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, gồm khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng, bánh ăn liền, sữa, dầu gió, tập vở…

Nhiều người dân quyên góp, hỗ trợ bà con vùng bão, lũ. Ảnh: THANH HẰNG

“Nhìn những thông tin về bà con đang chịu ảnh hưởng bão lũ, tôi rất xúc động và thương cảm. Mong rằng những phần quà này sẽ phần nào giúp đỡ bà con và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều người khác” - đại diện gia đình bé Minh Tuệ tâm sự.

Gia đình bé Minh Tuệ mang quà đến Hội Chữ thập đỏ TP.HCM để hỗ trợ bà con. Ảnh: THANH HẰNG

Hành động của doanh nghiệp, người dân và gia đình nhỏ nói trên đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa thông điệp cộng đồng luôn sát cánh cùng đồng bào trong những thời khắc khó khăn, giúp bà con vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.