TP.HCM: Những chuyến quà nghĩa tình đến bà con vùng lũ 10/10/2025 10:37

Những ngày mưa lũ dồn dập tại miền Bắc, khi từng dòng tin cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội, người dân TP.HCM đã không đứng ngoài cuộc. Từ những cá nhân bình thường đến các tổ chức thiện nguyện chuyên nghiệp, từ học sinh, sinh viên đến các bác tài giao hàng, tất cả đều góp phần sức nhỏ để mang hơi ấm đến với bà con vùng bão.

Ông Dậu chỉnh bảng hiệu nơi tiếp nhận hàng trợ đến bà con vùng lũ. Ảnh: HN

Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, không khó để bắt gặp những lời nói từ người dân: “Em để sữa đây nha chị, em để thuốc đây nha anh…”.

Người dân nườm nượp đem quà đến hỗ trợ bà con vùng bão, lũ. Ảnh: HN

Những bàn tay nhỏ bé, nghĩa tình lớn lao

Tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở phường Tân Sơn Nhất, chị Ngọc Yến vừa dựng chống xe đã vội vàng nói: “Tôi muốn hỗ trợ chút ít nhu yếu phẩm cho bà con vùng bão, lũ”. Cùng con gái mang nước và sữa đến, chị kể con gái thấy lời kêu gọi trên mạng nên hai mẹ con quyết định đi ngay để kịp gửi quà đến tay người cần.

Chị Ngọc Yến cùng con gái mang quà đến hỗ trợ bà con. Ảnh: HN

Khác với chị Yến, anh Đỗ Nhật Tiến (ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) lại đến điểm tập kết hàng cứu trợ với nhiệm vụ là giao hàng. Anh Tiến kể hôm nay được người dân đặt giao quần áo và đồ dùng để gửi tặng bà con vùng lũ. Sau khi hoàn tất việc giao hàng, anh lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh làm minh chứng, rồi tiếp tục phụ bốc dỡ từng bao quần áo, thùng hàng xuống xe.

Đây là chuyến thứ hai anh Tiến nhận chở hàng quyên góp đến điểm tiếp nhận. Dù công việc có thu phí vận chuyển, anh cho biết chỉ lấy giá rẻ hơn bình thường, xem như góp một phần công sức vào hoạt động thiện nguyện.

Anh Tiến chở hàng đến điểm tập kết hàng cứu trợ. Ảnh: HN

“Thấy bà con ngoài đó khó khăn, mình giúp được phần nào thì thấy vui lắm. Sau này còn chuyến hàng nào nữa, tôi vẫn sẵn sàng chở. Mình chỉ góp sức nhỏ thôi nhưng cũng mong bà con sớm vượt qua khó khăn” - anh Tiến nói, rồi nhanh chóng quay lại xe, tiếp tục chuyến đi thiện nguyện của mình.

Tình nguyện viên và người người hỗ trợ sắp xếp hàng hóa. Ảnh: HN

Giới trẻ TP vào cuộc

Giữa dòng người tất bật, bạn Huỳnh Trần Kim Ngân, sinh viên năm 2 Trường ĐH Văn Hiến, lặng lẽ đặt xuống những túi quà nhỏ do chính tay mình chuẩn bị. Những phần quà gồm thuốc cảm, thuốc hạ sốt, băng vệ sinh, thực phẩm khô, bột giặt và xà phòng tắm, được gom từ tiền cá nhân của Ngân và hai người bạn cùng phòng.

Ngân (bìa trái) cùng bạn đem quà đến điểm tập kết cứu trợ. Ảnh: HN

“Tối qua em thấy một đoạn clip về người dân Thái Nguyên cầu cứu trên mạng xã hội. Xem xong em khóc luôn. Sáng nay vừa đi học về là em đi mua đồ rồi mang qua đây liền” - Ngân chia sẻ.

Từ những hành động nhỏ đến sức mạnh cộng đồng Từ những túi quà nhỏ của sinh viên, những chuyến xe của tài xế giao hàng đến những kế hoạch bài bản của nhóm thiện nguyện, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh đẹp về tình người giữa mùa bão lũ. Không ai bảo ai nhưng ai cũng hành động. Không ai đợi ai nhưng ai cũng sẵn sàng. TP.HCM - TP vốn nhộn nhịp, sôi động - những ngày này lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Bởi lẽ trong từng con phố, từng khu dân cư, từng lớp học đều có những trái tim đang hướng về miền Bắc, nơi bà con đang oằn mình trong mưa lũ.

Không chỉ sinh viên, học sinh cấp III cũng góp mặt. Em Huỳnh Thiên Ân, học sinh lớp 11 Trường THPT Gò Vấp, cùng năm bạn trong lớp có mặt tại điểm quyên góp từ 10 giờ sáng. Sau giờ học, cả nhóm thống nhất quyên góp tiền để mua quà, rồi ở lại phụ sắp xếp hàng hóa. “Chiều nay tụi em tranh thủ ở lại phụ mấy anh chị luôn, vì thấy các anh chị cũng đang cần người hỗ trợ” - Ân nói.

Ân và bạn cùng lớp làm tình nguyện viên tại điểm cứu trợ. Ảnh: HN

Nhóm của Ân dự định sẽ tiếp tục đồng hành trong những ngày tới. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của các bạn trẻ đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Những chuyến đi không ngủ

Trong căn nhà nhỏ ở phường Đông Hưng Thuận, chị Bùi Thị Kiều Ly - sinh năm 1980 tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm để cuối tuần gửi quà đến bà con vùng bão. Nhận tin về bão, chị và nhóm thiện nguyện đã lên kế hoạch cứu trợ khoảng 600 phần quà, đảm bảo cả kinh phí, phương tiện và nhân lực.

Người dân liên tục chở hàng đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: HN

“Đợt cứu trợ này sẽ rất dài, không chỉ Thái Nguyên hay Bắc Ninh, mà sẽ triển khai nhiều nơi. Đây mới chỉ là “mở màn”, chương trình lớn hơn vẫn tiếp tục” - chị Ly cho biết. Nhóm của chị từng tổ chức hơn 1.500 phần quà, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, cho các chương trình cứu trợ dịp Tết và bão Yagi. Nhờ kinh nghiệm, mọi khâu từ chọn vật phẩm, kiểm tra hạn sử dụng đến vận chuyển đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhiều người dân đã đặt xe công nghệ giao hàng đến điểm tập kết cứu trợ. Ảnh: HN

Hàng hóa cứu trợ liên tục được người dân đem đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: HN

“Các món quà chủ yếu là thực phẩm đóng gói sẵn, hút chân không hoặc đồ dùng thiết yếu, nhằm thuận tiện cho người nhận và không bị hư hỏng trong quá trình di chuyển” - chị nói. Đặc biệt, mỗi chuyến đi đều được phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Chị Ly kiểm tra hạn sử dụng của các món quà gửi đến bà con vùng bão, lũ. Ảnh: HN

“Thực ra, tôi chỉ dùng một từ thôi, đó là “thương”. Nghĩ đến cảnh bà con chịu lũ, đặc biệt là ba đêm nay tôi không ngủ được. Đêm nào cũng theo dõi live, tin nhắn kêu cứu từ người già, trẻ em… Người ta biết tôi đi tài trợ nên nhờ cứu trợ, tôi truyền thông tin cho các đoàn khác để họ kịp thời giúp đỡ” - chị Ly nghẹn ngào.

Chính quyền đồng hành Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, cho biết nhiều người dân đã tích cực hỗ trợ đồng bào vùng lũ, chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về ủy ban. Một số mạnh thường quân như chị Ly không chỉ đóng góp tài chính mà còn chuẩn bị tinh thần, cơ sở vật chất để vận chuyển quà trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng. “Chúng tôi cũng nắm được thông tin từ khu phố và các anh chị đang chuẩn bị để gửi quà ra hỗ trợ bà con ở miền Bắc. Chúng tôi biết và tạo điều kiện để thực hiện việc này” - bà Ngoãn nói. Ủy ban MTTQ phường đã triển khai tới 84 khu phố, kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ bà con vượt qua thiên tai. Tính đến thời điểm hiện tại, phường đã tiếp nhận khoảng 110 triệu đồng ủng hộ từ các cá nhân và tổ chức, chủ yếu qua chuyển khoản.

Hôm nay (10-10) diễn ra Lễ hội Văn hóa thế giới gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội lan tỏa thông điệp Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương.

Lễ hội quy tụ bạn bè quốc tế, nghệ sĩ và cộng đồng cùng hướng về đồng bào vùng lũ. Sự kiện khẳng định sức mạnh của văn hóa trong hành trình vì một thế giới nhân ái và bền vững.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất có sự tham dự của đông đảo bạn bè quốc tế, nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Không chỉ là dịp gặp gỡ thắm tình hữu nghị giữa các nền văn hóa, lễ hội còn hướng về đồng bào vùng lũ đang chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Tại lễ hội, các không gian văn hóa đa sắc màu sẽ được tái hiện sinh động - từ những điệu múa truyền thống Á - Âu, triển lãm trang phục và ẩm thực quốc tế đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Mỗi hoạt động đều gửi gắm thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, khẳng định vai trò của văn hóa trong việc kết nối con người vượt qua mọi ranh giới.

Một trong những điểm nhấn được chờ đón là chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu.

Đại diện ban tổ chức cho biết thông qua hoạt động thiện nguyện, lễ hội mong muốn không chỉ chia sẻ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, giúp người dân vùng lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Khép lại trong không khí xúc động, dự kiến hàng trăm ngọn nến sẽ được thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của tình người và niềm tin vào sự đồng cảm không biên giới. Hình ảnh ấy như một lời nhắc nhở rằng văn hóa không chỉ là di sản, mà còn là sức mạnh kết nối và chữa lành.

Lễ hội Văn hóa thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 5-10. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ rất nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản nhân dân, ban tổ chức lễ hội đã cân nhắc và quyết định chuyển thời gian tổ chức lễ hội sang ngày 10 đến 12-10.

Lễ khai mạc diễn ra vào tối thứ Sáu, ngày 10-10-2025 tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (Hoàng thành Thăng Long). VIẾT THỊNH