Đêm nhạc ‘Chung tay vì đồng bào’: Quyên góp hơn 10 tỉ đồng gửi đến bà con vùng bão, lũ 06/10/2025 23:18

(PLO)- Văn nghệ sĩ TP.HCM cùng hòa nhịp trong đêm nhạc "Chung tay vì đồng bào" gây quỹ hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Ngày 6-10, chương trình nghệ thuật Chung tay vì đồng bào gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 - Bualoi gây ra đã diễn ra.

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Hội LHTN Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội đồng Đội TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, Báo Tuổi trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP. HCM phối hợp tổ chức.

Chương trình hướng đến việc kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Chung tay vì đồng bào”. Ảnh: NT

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Chung tay vì đồng bào”, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, chia sẻ tháng 9 vừa qua, đất nước liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão lớn, trong đó bão số 10 – Bualoi với cường độ mạnh, hoàn lưu rộng, gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt nghiêm trọng.

Thiên tai đã làm hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, gần 180.000 ngôi nhà hư hỏng, hàng chục nghìn héc-ta hoa màu và vật nuôi thiệt hại, tổng thiệt hại kinh tế ước hơn 16.500 tỉ đồng.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: NT

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách”, tuổi trẻ thành phố, cùng doanh nhân, văn nghệ sĩ và người dân, hướng về miền Bắc, miền Trung, chung tay giúp đồng bào vượt khó với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, đêm nay, các văn nghệ sĩ trẻ TP.HCM sẽ gửi gắm yêu thương qua những tiết mục nghệ thuật, trở thành nhịp đập sẻ chia ấm áp từ Thành phố mang tên Bác đến đồng bào miền Bắc, miền Trung.

ST Sơn Thạch tại buổi biểu diễn đêm nhạc Chung tay vì đồng bào .Ảnh: NT

Đáng chú ý, đêm nhạc quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và tình nguyện viên trẻ, cùng chung một mục tiêu – tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất để giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình đã vận động được hơn 10 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.