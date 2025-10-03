Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ 03/10/2025 10:14

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP

Trong tháng 9 vừa qua đã có bốn cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 (bão Bualoi) có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài, hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2-10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi.

Trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ là trên 15.000 tỉ đồng. Đau thương mất mát do mưa lũ gây ra là rất to lớn, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hưởng ứng Lễ phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MMTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách".