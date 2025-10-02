Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai 02/10/2025 19:12

Chiều 2-10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào và các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tham dự và ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Nhiều cơn bão và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính đến 6 giờ ngày 2-10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 căn nhà bị sập, đổ.

Cùng với đó, 154.807 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ là 11.455 tỉ đồng.

Hiện, các địa phương vẫn đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.