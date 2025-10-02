Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 50.000 USD hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10 02/10/2025 15:18

(PLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi).

Những ngày miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi), đông đảo văn nghệ sĩ TP.HCM và cả nước đã có những hành động thiết thực để ủng hộ bà con nơi đây vượt qua khó khăn.

Không đứng ngoài việc làm đầy ý nghĩa này, trưa 2-10, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến trụ sở Thành Đoàn TP.HCM để chung tay cùng Thành Đoàn TP hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến ủng hộ 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi).

Tại đây, nhằm xoa dịu những đau thương, mất mát của bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ Nghệ An Hà Tĩnh cũng như những tình thành khác, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho hay: "Cả nước đang hướng về vùng bão lũ. Với tư cách là một công dân, tôi không thể thờ ơ. Với tư cách là người nghệ sĩ, tôi thay mặt những khán giả để trao gửi tấm lòng và mọi người đã ủng hộ mình đến với bà con.

Tôi cảm ơn khán giả đã tạo nên bản thân như hôm nay. Mong bà con vùng bão lũ vơi bớt khó khăn trước mắt" - ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng cho biết bản thân thành danh từ mảnh đất TP.HCM, nên cũng muốn cùng góp chút tình cảm từ thành phố mang tên Bác gửi yêu thương đến với bà con vùng bão lũ đang chịu nhiều thiệt hại, mất mát.

"Tôi rất xót xa khi nhìn thấy cảnh bà con bị ảnh hưởng do cơn bão để lại. Không chỉ người nghệ sĩ mà là tất cả chúng ta dù là doanh nhân, kỹ sư, người lao động hay là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và hướng về mảnh đất chịu ảnh hưởng của cơn bão vừa gây ra" - ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ tại buổi ủng hộ. Video: V.H

Phát biểu tại buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi) gây ra, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, bày tỏ tri ân việc đóng góp của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị đồng hành và hứa rằng Thành Đoàn TP.HCM sẽ đảm bảo nội dung cũng như làm tốt nội dung để xứng đáng với sự tin tưởng, đóng góp từ phía nam ca sĩ.

Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM

Cũng theo ông Ngô Minh Hải, Thành Đoàn TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung, phối hợp với các tỉnh, thành bạn theo yêu cầu chỉ đạo, tổ chức các đội hình tình nguyện của thanh niên TP.HCM ra hỗ trợ cho các tỉnh đoàn bạn.

“Hiện nay, vấn đề này vẫn đang trong quá trình thực hiện. Ngay trong tuần sau, Thành Đoàn TP.HCM sẽ công bố các nội dung ra hỗ trợ cho các bạn ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Qua đó, cho thấy được sự quan tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền cũng như sự nỗ lực của các đoàn viên” - ông Ngô Minh Hải nói.

Ông Ngô Minh Hải cũng cho biết thêm, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn cũng đã có kêu gọi trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội chung tay đóng góp để ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 .

“Thành Đoàn TP.HCM sẽ nghiên cứu cũng như thực hiện các công trình gắn với nhu cầu và sự phát triển của thanh thiếu nhi tại địa phương đó để ngay sau bão, vẫn có thể tiếp tục các công việc học tập, lao động…" - ông Hải bày tỏ.