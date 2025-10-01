Ca sĩ Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ hướng đến bà con bị ảnh hưởng bão số 10 01/10/2025 16:57

(PLO)- Ca sĩ Mỹ Tâm, Jun Phạm, Ngọc Trinh cùng đông đảo nghệ sĩ đã có những hành động thiết thực hướng đến bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Ngày 1-10, thêm nhiều nghệ sĩ công khai thông tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi).

Hầu hết nghệ sĩ đều chuyển tiền đóng góp thông qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ cho bà con.

Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu cho đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: FBNV

Theo đó, ca sĩ Mỹ Tâm công khai số tiền 500 triệu đồng chung tay chia sẻ cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão số 10.

"Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương. Cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong" – nữ ca sĩ viết.

Người mẫu, vũ công Diệp Lâm Anh cũng đăng ảnh chuyển khoản số tiền 111 triệu đồng cho bà con bị ảnh hưởng bão số 10. Nữ nghệ sĩ mong muốn gửi thông điệp tích cực tới mọi người.

"Mong bà con mạnh mẽ khắc phục hậu quả và chúc tất cả mọi người bình an. Sau cơn mưa trời lại sáng. Từ hôm nay mọi người hãy mỉm cười nhiều hơn, hãy nhìn tất thảy xung quanh đều tích cực hơn, hãy gieo những hạt mầm yêu thương, bao dung, lương thiện vẫn có sẵn trong trái tim của mỗi chúng ta" – nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Jun Phạm và ê-kíp Kaizen Gumi cũng gửi ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10 200 triệu đồng.

Nam ca sĩ cũng kêu gọi mọi người: "Jun xin quyên góp một chút tấm lòng đến bà con vùng lũ. Cầu mong thiên tai sẽ sớm đi qua và bà con mình được bình an, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ca sĩ Jun Phạm cùng ê-kíp ủng hộ bà con vùng lũ

Bên cạnh đó, Jun cũng mong cả nhà sẽ chung tay đóng góp. Lá lành đùm lá rách, mọi sự hỗ trợ dù nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại đều đáng quý.

Cả nhà có thể ủng hộ trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương qua thông tin dưới đây nhé". Kèm bài viết, anh đăng số tài khoản của ban cứu trợ.

Diễn viên Ngọc Trinh ủng hộ 300 triệu đồng cho bà con vùng bão lũ. Ảnh: FBNV

“Xin gửi chút tấm lòng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Cầu chúc mọi người sớm vượt qua khó khăn, bình an trở lại” – Ngọc Trinh cho hay.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng khác như ca sĩ Erik (100 triệu đồng), Rapper Rhymastic (100 triệu đồng), NTK Đỗ Mạnh Cường (100 triệu đồng), MC Thanh Mai (100 triệu đồng), Phùng Khánh Linh (50 triệu đồng), Bích Phương (100 triệu đồng), ca sĩ RHYDER (100 triệu đồng), Hoa hậu Kỳ Duyên (100 triệu đồng); diễn viên Ngọc Thanh Tâm (100 triệu đồng), DJ Mie (50 triệu đồng), đạo diễn Neko Lê (50 triệu đồng); ca sĩ Lê Bảo Bình (50 triệu đồng); ca sĩ Phùng Khánh Linh (50 triệu đồng), ca sĩ Bảo Anh (không công khai con số), Huỳnh Lập (không công khai con số)...

Rapper, nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic chuyển 100 triệu đồng ủng hộ và viết trên trang cá nhân: "Xin góp chút sức nhỏ cùng mọi người chung tay khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão Bualoi gây ra".

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường viết trên trang cá nhân: "Lá lành đùm lá rách vốn là truyền thống của người Việt Nam mình. Thời điểm này là thời điểm mọi người cùng nhau chung tay chia sẻ, mỗi người một chút sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn".

Không chỉ ủng hộ tiền mặt, một số nghệ sĩ trực tiếp đến các vùng bão lũ cứu trợ bà con.

Ca sĩ Bằng Kiều cho biết tối 30-9, anh cùng nhóm bạn di chuyển đến Thanh Hóa và Vinh (Nghệ An), những nơi đang chịu tổn thất nặng nề từ thiên tai. Họ dự định quyên góp ủng hộ 100 hộ dân, mỗi hộ hai thùng mì tôm, một thùng xúc xích, hai thùng nước, hai nải chuối, hai bịch giấy ướt, một thùng sữa và một lọ thuốc Berberin.

"Vẫn như mọi lần, tôi phải tới tận nơi để chia sẻ" - Bằng Kiều nói.

Nam ca sĩ cũng dành toàn bộ doanh thu từ các nền tảng phát hành MV Let’s Sing Vietnam trong vòng 30 ngày để ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10.