Hoà Minzy ủng hộ đồng bào 300 triệu, hàng loạt nghệ sĩ cùng chung tay 01/10/2025 12:48

(PLO)- Hòa Minzy đóng góp 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của bão số 10 (bão Bualoi). Rất nhiều nghệ sĩ cũng chuyển tiền hỗ trợ người dân.

Hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, rất nhiều nghệ sĩ đã quyên góp tiền và gửi những lời thăm hỏi chân tình nhất tới đồng bào.

Tối 30-9, Hòa Minzy công khai số tiền đóng góp là 300 triệu đồng và nhắn nhủ: "Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất. Mong bà con an toàn và mong cơn bão mau tan không gây khổ sở cho người dân ở khắp mọi nơi nữa".

Giọng ca Bắc Ninh cũng mong các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ giữ an toàn để bảo vệ, hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.

Các nghệ sĩ như Quốc Thiên, Kiều Anh, Bích Phương, Erik, Hương Giang, mỗi người ủng hộ đồng bào 100 triệu đồng.

Ca sĩ Đan Trường cũng thông báo tạm hoãn phát hành sản phẩm âm nhạc giữa thời điểm bão số 10 đang đổ bộ. Nam ca sĩ cũng gửi lời san sẻ và cầu mong bình an đến với tất cả bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão.

Nam ca sĩ cho biết, doanh thu trên YouTube của MV mới sẽ được trích ra để góp một phần cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang chia sẻ thông tin về bão để mọi người cùng nắm bắt và chủ động phòng tránh thiên tai.

Phương Mỹ Chi gửi lời nhắn nhủ: "Miền Trung đang bão… Cả nhà giữ sức khỏe, giữ an toàn".

Trang Fanpage, Mỹ Tâm bày tỏ: “Tâm luôn biết ơn cuộc sống đã cho mình nhiều điều tốt đẹp, biết ơn quê hương đã dung dưỡng và khán giả đã yêu thương để mình có được như hôm nay. Mấy nay nghe tin bão về miền Trung nên cũng lo lắng. Cầu mong bão sẽ qua nhanh và mọi điều bình yên sẽ đến với người dân quê mình”.