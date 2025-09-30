Đức Phúc, Quốc Thiên cùng đông đảo nghệ sĩ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 30/09/2025 21:14

(PLO)- Ca sĩ Đức Phúc, Đan Trường, Tuấn Hưng, cùng đông đảo nghệ sĩ đã có những hành động thiết thực để hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Tình hình bão số 10 (bão Bualoi) đã khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tàn phá và nhiều hạ tầng bị hư hỏng nặng. Cả miền Trung và Bắc Bộ đang gồng mình khắc phục hậu quả của bão.

Bà con miền Trung và Bắc Trung Bộ ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10. Ảnh: ĐẮC LAM

Giữa lúc này, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời cầu mong bình an đến mọi người đồng thời thông qua các hình thức quyên góp tiền, kêu gọi ủng hộ, các nghệ sĩ đã có những hành động thiết thực tiếp sức cho đồng bào vùng lũ.

Những hành động thiết thực hướng về bà con vùng bão lũ

Theo đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường cùng ê-kíp đã tạm ngưng việc ra mắt MV Có ai ép ta yêu họ đâu và tạm hoãn lịch lại đến ngày 01-10 để ưu tiên cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão số 10.

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FBNV

"Vừa qua, miền Trung và miền Bắc đã trải qua 2 cơn bão liên tiếp, để lại nhiều tổn thất và thiệt hại về người và của. Đan Trường cùng ê-kip xin được gửi lời san sẻ và cầu mong bình an đến tất cả bà con đang bị ảnh hưởng của bão.

Doanh thu trên Youtube của MV sẽ trích ra để góp 1 phần nhỏ cho bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão. Một lần nữa, Đan Trường và ê-kíp mong bà con con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống" - nam ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Ảnh: FBNV

Vừa trở về sau chiến thắng cuộc thi âm nhạc tại Nga, ca sĩ Đức Phúc cũng nhanh chóng ủng hộ 1 tỉ đồng để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

"Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin ủng hộ 1.000.000.000 đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này" - Đức Phúc chia sẻ.

Ca sĩ Bằng Kiều cũng quyết định dành toàn bộ doanh thu từ các nền tảng phát hành MV "Let's Sing Vietnam" trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành để ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10. Ảnh: FBNV

MV của Bằng Kiều có sự tham gia của NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic và nhạc sĩ Lê Thành Trung. Tất cả nghệ sĩ đều không nhận thù lao để góp phần ủng hộ đồng bào.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng cũng cho biết bản thân và các nghệ sĩ giải Pickleball để hướng về đồng bào vùng bão lũ.

"Tất cả những tay vợt trình độ có thể khác nhau nhưng đều giống nhau ở tấm lòng yêu đồng bào và Tổ Quốc. Tất cả cùng chung tay được 500 triệu để ủng hộ bà con vùng lũ. Số tiền không phải là quá lớn nhưng tấm lòng và sự lan toả là vô cùng lớn lao" – ca sĩ Tuấn Hưng viết.

Ca sĩ Tuấn Hưng cùng đông đảo nghệ sĩ hướng về đồng bào vùng lũ. Ảnh: FBNV

Nhân dịp sinh nhật ca nương Kiều Anh, vợ chồng cô quyết định gửi 100 triệu tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

"Các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang gặp rất nhiều thiệt hại do bão gây ra, cả nhà cùng chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào nhé" - ca nương Kiều Anh chia sẻ.

Ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 100 triệu cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quốc Thiên cũng chia sẻ thông tin ủng hộ 100 triệu đồng qua quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cũng đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Nghệ sĩ cầu mong cho miền Trung

Các nghệ sĩ khác cũng liên tục cập nhật tin tức về tình hình bão lũ trong thời gian này trên trang cá nhân. Ca sĩ Hà Anh Tuấn viết: "Những cơn bão xếp hàng dội vào nước mình, như chưa bao giờ xót thương những phận người nhỏ bé. Hình ảnh người ngư dân đứng run rẩy trên chiếc tàu phao giữa biển núp sóng dữ thật ám ảnh. Như thể người thân. Như thể chính mình… Xin hãy an lòng!".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Ca sĩ Mỹ Tâm cũng hướng về quê hương Đà Nẵng: “Tôi luôn biết ơn cuộc sống đã cho mình nhiều điều tốt đẹp. Mấy nay nghe tin bão về miền Trung nên cũng lo lắng. Cầu mong bão sẽ qua nhanh và mọi điều bình yên sẽ đến với người dân quê mình”.