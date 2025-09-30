Hé lộ cách để máy bay trong 'Tử chiến trên không' rung lắc như thật 30/09/2025 20:05

(PLO)- Máy bay trong Tử chiến trên không là máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an.

Nhà sản xuất phim Tử chiến trên không mới đây đã tung clip hậu trường hé lộ về cách quay những cảnh rung lắc như trên một khoang máy bay thật.

Mô hình máy bay trong phim "Tử chiến trên không". Ảnh: ĐPCC

Mô hình máy bay thật giúp diễn viên nhập tâm

Mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật, chỉ có lối đi ở giữa các hàng ghế là được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim và thực hiện các cảnh hành động.

Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ, màu sắc, kích thước khoang. Đặc biệt phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân (CAND), cho biết từ lúc bắt đầu ý tưởng, điều khiến bộ phận sản xuất băn khoăn nhất là làm thế nào phục dựng được chiếc máy bay chân thật nhất.

Để đem được chiếc máy bay DC-4 từ quá khứ về với hiện tại, ê-kíp sản xuất đã tốn rất nhiều thời gian, công sức.

Theo đó, một trong những khó khăn của ê-kíp chính là nguồn tư liệu về mẫu máy bay DC-4 khá hiếm. Những mẫu máy bay cần như DC-4 hay DC-3 đã rất lâu năm, hư hỏng khá nhiều, nên ê-kíp cũng chỉ tham khảo được một vài linh kiện.

Sau khi thảo luận, ê-kíp quyết định sử dụng toàn bộ nội thất của một chiếc máy bay thật.

"Từng chi tiết, từng con ốc, bộ phận lái, bánh lái, các bảng điều khiển, ghế hành khách, ghế phi công... đều được lấy từ một chiếc máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, vận chuyển vào TP.HCM" - Trung tá Trần Nam Chung nói.

Đạo diễn Hàm Trần nhớ lại cảm xúc lần đầu tiên nhìn thấy mô hình máy bay đã hoàn thiện và ngồi lên đó: "Cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, vô cùng thích thú".

Diễn viên Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc cũng thể hiện sự ngạc nhiên và hào hứng khi lần đầu tận mắt chứng kiến một bối cảnh dựng hoàn toàn bằng một chiếc máy bay.

Có thể nói, việc tái hiện bối cảnh chân thật góp rất lớn cho tâm lý diễn viên, giúp họ nhập tâm vào nhân vật của mình như một bước "dịch chuyển không gian thời gian" về những năm sau 1975.

Trailer phim "Tử chiến trên không".

Sử dụng trục xoay để máy bay rung lắc

Ngay từ lúc bắt đầu thực hiện Tử chiến trên không, ê-kíp và đạo diễn Hàm Trần đặt ra yêu cầu chiếc máy bay phải có khả năng rung lắc cơ học thật chứ không dựa vào kỹ xảo hay đồ họa.

Sau khi tính qua rất nhiều phương án, ê-kíp đã đi đến quyết định sử dụng hệ thống trục xoay.

Đặt mô hình máy bay ở giữa trục, có các bánh răng để máy bay có thể rung lắc theo bàn nâng bánh răng.

Ngoài ra, còn cần 10 người đứng bên ngoài hỗ trợ đẩy kéo, xoay thân máy bay để thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu.

"Khi đoàn phim thử nghiệm một cảnh khi máy bay nghiêng hẳn 1 bên, ê-kip cũng không dám lắc biên độ quá lớn vì sợ rằng khó có thể trả về vị trí cân bằng. Từ 30 độ, cứ thế tăng biên độ dần đến 60 độ là cao nhất"- đạo diễn Hàm Trần kể.

Trung tá Trần Nam Chung giải thích thêm: "Khi quay phim, không chỉ có mỗi chiếc máy bay trên bàn nâng mà còn có diễn viên, quay phim, ê-kip tới năm, sáu mươi người. Nếu xảy ra một trục trặc nhỏ thôi cũng cực kỳ nguy hiểm".

Cảnh rung lắc trên máy bay trong phim "Tử chiến trên không".

Theo anh Thái Hoàng Anh Dũng - người thiết kế bối cảnh, chiếc máy bay có tổng chiều dài là 24 mét, đường kính gần 4 mét.

Kích cỡ tưởng chừng khá lớn nhưng khi đặt máy và sắp xếp diễn viên vào thì lại rất hẹp, cameraman không thể đứng quay bên trong được, vì thế cần những cú máy có tay máy rất dài và đưa từ bên ngoài vào để thực hiện.

Diễn viên Kaity Nguyễn nhớ lại: “Trong suốt quá trình quay, Kaity chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên một mô hình máy bay mô phỏng cả. Bước lên khoang và đóng cửa lại là mình tưởng như đang ở trên một chiếc máy bay thật vậy. Không gian ấy giúp diễn viên nhập tâm vào vai diễn rất nhanh. Cảm giác hệt như mình thật sự ở trên một chuyến bay và chỉ có vẻn vẹn 75 phút để sinh tồn".