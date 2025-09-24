'Tử chiến trên không' cán mốc 100 tỉ đồng sau gần 1 tuần ra rạp 24/09/2025 16:56

(PLO)- Phim Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân chỉ đạo sản xuất đã vượt mốc 100 tỉ đồng, đánh dấu bộ phim thứ 3 trong năm 2025 lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử có thật đạt doanh thu "khủng".

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 15 giờ 24 phút ngày 24-9, phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần đã vượt mốc 100 tỉ đồng doanh thu sau gần 1 tuần ra rạp (tính từ tối 18-9).

"Tử chiến trên không" vượt mốc 100 tỉ đồng doanh thu (theo Box Office Vietnam)

Phim thứ 3 mang yếu tố lịch sử đạt mốc 100 tỉ

Với doanh thu này, phim Tử chiến trên không chính thức gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỉ sau loạt phim điện ảnh trong năm 2025.

Trước đó, điện ảnh Việt cũng từng chứng kiến loạt phim “công phá phòng vé”, lần lượt ghi dấu ấn với doanh thu ấn tượng: Bộ tứ báo thủ (322 tỉ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỉ), Nhà gia tiên (243 tỉ), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỉ), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỉ), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỉ), Mang mẹ đi bỏ (169 tỉ) và Quỷ nhập tràng (150 tỉ).

Gần đây nhất, Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, Thượng tá Đặng Thái Huyền đạo diễn, hiện đạt doanh thu gần 700 tỉ đồng.

"Tử chiến trên không" là phim thứ 3 trong năm 2025 được lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử có thật đạt doanh thu 100 tỉ sau "Địa đạo: mặt trời trong bóng tối" và "Mưa đỏ".

Có thể nói, năm 2025 được xem là một năm bùng nổ của những phim điện ảnh dựa trên những sự kiện lịch sử có thật nhân dịp A50 và A80. Những sự kiện lớn của đất nước cũng được xem là đòn bẩy giúp cho các phim này đạt được doanh thu "khủng" đối với dòng phim luôn được mặc định là kén người xem.

30 năm đợi chờ và 2 năm làm phim

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hoà thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chưa đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay xở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

"Tử chiến trên không" được xem là một làn gió mới cũng là một đề bài khó đối với nhà làm phim.

Mới đây, nhà sản xuất cũng thông tin phim Tử chiến trên không chính thức phát hành phim ở định dạng 4DX.

Theo đó, không khí hồi hộp, căng thẳng của Tử chiến trên không sẽ được nhấn mạnh, khiến khán giả cảm thấy mình như một hành khách trên chuyến bay sinh tử nhờ vào các hiệu ứng rung lắc và âm thanh chân thật, nâng tầm trải nghiệm điện ảnh với bộ phim hành động kịch tính đang được mong chờ nhất hiện nay.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, cho biết đây là cột mốc quan trọng của Điện ảnh Công an Nhân dân.

"Tử chiến trên không là tác phẩm được Điện ảnh Công an Nhân dân ấp ủ từ lâu. Sau hơn 30 năm mới có một bộ phim điện ảnh ra rạp, đây là dấu mốc quan trọng để chúng tôi trở lại phục vụ khán giả một cách vững vàng và chất lượng hơn.

Phim xuất phát từ câu chuyện có thật năm 1978 - chiến công đầu tiên của lực lượng vũ trang bảo vệ an toàn cho nhân dân trên không - đồng thời đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Điện ảnh Công an Nhân dân với các đơn vị đầu tư nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh" - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nói.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân thông tin thêm: "Chúng tôi đã mất gần hai năm cùng sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều anh chị em, bạn bè và các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an để hoàn thiện bộ phim này".