Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Bài học cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc 16/12/2025 15:46

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho rằng Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được hình thành là sự thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 16-12, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (MTDTGPMN) Việt Nam, Quỹ hoà bình và Phát triển TP.HCM và Uỷ ban Hoà Bình TP.HCM cùng Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM tổ chức tọa đàm "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Bài học cho hôm nay về đại đoàn kết dân tộc" tại TP.HCM.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

MTDTGPMN Việt Nam thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu tại tọa đàm, ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam thay mặt cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Ủy viên TƯ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đọc bài phát biểu của bà và cho rằng hội thảo là một việc làm rất ý nghĩa và kịp thời vào thời khắc bản lề đối với đất nước và dân tộc.

Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam đọc phát biểu của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

"Chủ đề hội thảo hết sức ý nghĩa và cần thiết tại thời điểm này, trên hành trình vươn lên bảo vệ hòa bình, độc lập và vun đắp tự do, phát triển và hạnh phúc của đất nước và dân tộc, của người Việt khắp năm châu" – theo lời bà Nguyễn Thị Bình.

Đọc bài phát biểu của bà Bình, ông Cường cho biết, những nhà lãnh đạo cũng như cán bộ chủ chốt của MTDTGPMN Việt Nam đều là những cán bộ kháng chiến chống Pháp, sau đó tiếp nối việc đấu tranh chống Mỹ. Các đồng chí đều là những cán bộ, đảng viên trung kiên, và trong mọi cương vị công tác, đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Trong mọi cương vị công tác ở miền Nam hay tại Hội nghị Paris, chúng tôi đều nhận được sự giúp đỡ tận tình của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

MTDTGPMN Việt Nam được hình thành là sự thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc Nam – Bắc, không thế lực nào có thể chia cắt được. Đó là bài học lịch sử vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam. Bài học đó mãi mãi là kinh nghiệm hết sức quý báu của nhân dân Việt Nam: khi có đoàn kết dân tộc mạnh mẽ, sẽ huy động được sự đoàn kết quốc tế rộng rãi” – bà Nguyễn Thị Bình viết.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp tổ chức buổi gặp mặt của Quỹ Hòa bình và Phát triển, Ủy ban Hòa bình TP.HCM và Hữu nghị TP.HCM.

"Buổi gặp gỡ hôm nay là không gian quý báu để kết nối giữa ký ức lịch sử và giá trị đương đại về sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Những bài học từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn soi sáng cho công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay, góp phần xây dựng TP.HCM và đất nước thịnh vượng" – bà Hạnh phát biểu.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, cũng cho rằng buổi gặp gỡ không chỉ nhìn lại lịch sử hào hùng mà còn rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt, và tiếp tục kết nối giữa người Việt trong và ngoài nước.

Bà nhấn mạnh mục tiêu lan tỏa thông điệp về đại đoàn kết, hòa bình và gắn kết giữa các thế hệ người Việt, những giá trị mà Liên hiệp và các tổ chức luôn theo đuổi trong công tác đối ngoại nhân dân.

Lời kể từ những nhân chứng lịch sử

Trong buổi tọa đàm, ông Kiều Xuân Long, nguyên Chánh Văn phòng Ban Trí vận khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Ban Tuyên truyền đối ngoại Mặt trận Dân tộc Giải phóng Sài Gòn - Gia Định, chia sẻ những câu chuyện và bài học quý báu từ thời gian hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.

Ông Kiều Xuân Long nhấn mạnh sự kết nối mạnh mẽ giữa Mặt trận và phong trào phản chiến quốc tế, giúp phong trào cách mạng Việt Nam nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ bạn bè thế giới.

Ông Kiều Xuân Long cũng đề cập đến vai trò quan trọng của các tôn giáo trong cuộc đấu tranh, khi các tổ chức tôn giáo không chỉ bảo vệ chiến sĩ cách mạng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh cho phong trào giải phóng.

"Sức mạnh của MTDTGPMN Việt Nam không chỉ nằm trong chính trị và quân sự mà còn ở khả năng kết nối các lực lượng, đoàn kết dân tộc và quốc tế. Chính từ tinh thần đó, chúng ta mới có được sự đoàn kết và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" - ông Long khẳng định.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó ban kinh tế TƯ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, TP.HCM

Ông Phạm Chánh Trực nguyên Phó ban kinh tế TƯ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đã tóm tắt ngắn gọn những điểm quan trọng về vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và nhấn mạnh MTDTGPMN Việt Nam là sự tiếp nối của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

"Chính sự đoàn kết, sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị và vũ trang đã giúp chúng ta giành được độc lập và chiến thắng. Đoàn kết là chìa khóa để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và giành lấy tự do" – ông Trực nhấn mạnh.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, chia sẻ về những kỷ niệm thời kỳ tham gia cách mạng từ năm 1960 khi mới 15 tuổi. Bà đã tham gia Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng tại Gò Công, nơi bà học hỏi nhiều điều về phong trào và sự đoàn kết dân tộc. Sau đó, bà gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam.

Bà cũng nhớ lại những lần bị bắt, bị giam trong tù suốt 11 năm, nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Bà Trương Mỹ Hoa khẳng định rằng MTDTGPMN Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng quần chúng, góp phần vào chiến thắng của cách mạng. Bà xúc động khi nhắc lại những đóng góp của Mặt trận và những con người đã xây dựng nền tảng vững chắc cho cách mạng Việt Nam.