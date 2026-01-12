Có nhạc sĩ nhận hơn 4 tỉ, 1 bài hát thu gần 1 tỉ tiền tác quyền năm 2025 12/01/2026 14:18

(PLO)- Có nhạc sĩ nhận hơn 4 tỉ đồng một năm, trong đó một bài hát thu gần 1 tỉ đồng tiền tác quyền, gần 100 tác giả nhận trên 3 tỉ đồng.

Tại lễ tổng kết hoạt động năm 2025 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) ngày 12-1, Tổng Giám đốc Trung tâm, NSƯT Đinh Trung Cẩn cho biết nhiều tác giả đã ghi nhận mức thu nhập từ tiền tác quyền ở mức cao chưa từng có.

Theo ông Cẩn, trong năm 2025 có nhạc sĩ thu về hơn 4 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc, trong đó có bài hát mang lại nguồn thu gần 1 tỉ đồng.

Ông Đinh Trung Cẩn khẳng định năm 2025 là một năm bước ngoặt, đánh dấu sự hiện diện rõ nét của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ thế giới.

Lần đầu tiên, Việt Nam lọt vào Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu, xếp vị trí 47, đồng thời nằm trong Top 10 quốc gia có doanh thu bản quyền kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, một bộ phim Việt Nam do VCPMC đại diện quản lý quyền tác giả còn lọt vào Top 10 nguồn thu kỹ thuật số tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, xếp hạng 8, được đánh giá là thành tích chưa từng có.

Tổng Giám đốc Trung tâm, NSƯT Đinh Trung Cẩn thông tin tại lễ tổng kết. Ảnh: TT.



Nhận định về kết quả này, ông Đinh Trung Cẩn cho rằng: “Đây không chỉ là câu chuyện về con số, mà là sự ghi nhận cho 23 năm làm nghề bền bỉ, minh bạch, chuẩn mực của VCPMC. Việt Nam đang tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế về thực thi quyền tác giả”.

Theo Tổng Giám đốc VCPMC, thị trường bản quyền âm nhạc tiếp tục tăng trưởng mạnh cùng với sự gia tăng số lượng tác giả ủy quyền.

“Có người nhận hơn 4 tỉ đồng một năm, trong đó một bài hát thu gần 1 tỉ đồng tiền tác quyền, gần 100 tác giả nhận trên 3 tỉ đồng, khoảng 100 tác giả ở mức 2-3 tỉ đồng, nhiều nhóm tác giả nhận dưới 1 tỉ đồng, hàng trăm tác giả nhận dưới 500 triệu đồng”- ông Cẩn cho biết và khẳng định đây là mức tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử hoạt động của Trung tâm.

Theo báo cáo, trong năm 2025, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc mà VCPMC thu được, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đạt hơn 424,3 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2024.

Trong đó, số tiền thu tại khu vực phía Bắc là hơn 211,4 tỉ đồng và khu vực phía Nam là hơn 212,8 tỉ đồng, với nguồn thu lớn nhất đến từ lĩnh vực website, ứng dụng nhạc, tiếp theo là biểu diễn, sự kiện và nhạc nền.

VCPMC cho biết đã thực hiện đủ bốn kỳ phân phối trong năm theo quy tắc của CISAC, sử dụng phần mềm chuẩn quốc tế trong nhập liệu và phân phối.

Tổng số tiền đã chi trả cho các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trong năm 2025 đạt gần 269 tỉ đồng, tăng 5% so với năm 2024.

Riêng số tiền bản quyền của kỳ phân phối quý IV/2025 đang tiếp tục được đối soát và dự kiến chi trả trước Tết Nguyên đán 2026, với số tiền khoảng 120 tỉ đồng.