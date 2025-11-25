Có thu phí bản quyền phim về chiến tranh khi phát qua các nền tảng quốc tế? 25/11/2025 15:24

(PLO)- Theo Viện trưởng viện Phim Việt Nam, vấn đề bản quyền với các phim về chiến tranh vẫn là một thách thức.

Sáng 25-11, trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Viện Phim Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay".

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng viện Phim Việt Nam cho biết đơn vị trực thuộc Bộ VH-TT&DL, là nơi lưu trữ các phim Việt Nam sau khi phân loại.

Tuy nhiên, phim do nhà nước sản xuất sẽ được lưu trữ mở trong khi phim tư nhân sản xuất lại bị mã hóa, khiến việc kiểm tra và đánh giá khó khăn.

“Mặc dù chúng tôi lưu trữ các phim có giá trị lớn, đặc biệt là các tác phẩm về chiến tranh, vấn đề bản quyền vẫn là một thách thức.

Các phim này được cấp miễn phí cho công chúng, nhưng khi phát qua các nền tảng quốc tế, chúng ta cần cân nhắc về quyền lợi bản quyền: liệu có thu phí hay không, và nếu có, cách thức thu và sử dụng như thế nào.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số, các nền tảng phim trực tuyến phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là với đối tượng khán giả trẻ. Thế nhưng, khi các nền tảng này thu phí, chúng ta cần có cơ chế rõ ràng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các tác phẩm điện ảnh lưu trữ và phổ biến" – bà Hà nói.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng viện phim

Lưu trữ, phát huy phim vẫn còn nhiều trăn trở

Viện phim Việt Nam lưu trữ hơn 20.000 tên phim với khoảng 80.000 cuốn phim 35mm và 16 mm cùng hàng chục ngàn băng video các loại. Phần lớn các tác phẩm điện ảnh Việt Nam kinh điển và là kho tư liệu vô giá về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại hội thảo, Tiến sĩ Ngô Đặng Trà My, Phó Viện trưởng viện Phim nhận định tư liệu hình ảnh động là một phần quan trọng trong kho tư liệu nghe nhìn, là minh chứng lịch sử nền tảng của một quá trình lịch sử và phát triển văn minh quốc gia.

Nó góp phần phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, báo chí và là chất liệu quan trọng cho sáng tạo nghệ thuật truyền thông, phục dựng văn hóa và xây dựng bản sắc dân tộc.

Tiến sĩ Ngô Đặng Trà My, Phó Viện trưởng viện phim

Cùng chung quan điểm, TS Nguyễn Thế Hùng, nguyên vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ VH-TT&DL nhận định: Tư liệu phim, hay hình ảnh động, là sản phẩm của ngành điện ảnh và là một phần quan trọng trong văn hóa. Việc khai thác và bảo tồn tốt các tư liệu này không chỉ giúp phát triển nền điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, bảo tồn lịch sử và bản sắc dân tộc.

Thế nhưng, theo TS Nguyễn Thế Hùng, mạng xã hội và vấn đề bản quyền đã làm cho việc bảo vệ quyền tác giả trở nên phức tạp hơn.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh, cho biết về việc khai thác di sản điện ảnh, hiệp hội đã triển khai nhiều chương trình như “Dấu ấn Điện ảnh Chiến tranh Việt Nam” vào tháng 7- 2025, hay tổ chức hội thảo về phim chiến tranh Việt Nam, đánh dấu 50 năm thống nhất đất nước.

Đồng thời TS Ngô Phương Lan cũng nhận định việc khai thác di sản điện ảnh gặp nhiều thử thách, đặc biệt là vấn đề lưu trữ và bảo tồn các bộ phim cũ.

Cần có định hướng rõ ràng và đầu tư thích đáng



TS Ngô Phương Lan cũng đề xuất về vấn đề bảo tồn và số hóa di sản điện ảnh.

Bà nhấn mạnh, cần có một định hướng rõ ràng và đầu tư thích đáng để bảo tồn, số hóa các bộ phim quý giá, tránh để chúng bị mất mát theo thời gian.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh

Bà lấy ví dụ về bộ phim hoạt hình 'Chuyện ông Gióng' (1970), do NSND Ngô Mạnh Lân thực hiện, từng giành giải "Bồ Câu Vàng" tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig (Đức) năm 1971.

"Tuy nhiên, khi tìm lại để phát lại vào năm 2009, chỉ còn ba cuốn phim, trong đó một cuốn đã bị hỏng và không thể khôi phục. Đây là một mất mát lớn" - bà Lan chia sẻ.

TS Ngô Phương Lan cho biết công nghệ số hiện nay giúp bảo tồn và số hóa các phim quan trọng, qua đó gìn giữ di sản và tạo cơ hội phát triển điện ảnh.

Trong chương trình “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”, Hiệp hội đã chọn 22 phim tiêu biểu và mong muốn đưa phim chiến tranh Việt Nam đến các liên hoan phim lớn như Cannes và Venice.

Bà cũng cho hay Hiệp hội đang xúc tiến kết hợp di sản điện ảnh với du lịch văn hóa, phát triển tour và bảo tàng điện ảnh, ứng dụng công nghệ số, VR/AR để tái sinh phim lịch sử, thu hút giới trẻ.

Cuối cùng, bà đề xuất đưa đào tạo điện ảnh cách mạng vào các chương trình học để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành.