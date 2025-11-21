Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2025 21/11/2025 21:49

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đông đảo nghệ sĩ như đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền và ê-kíp Mưa đỏ , đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã có mặt tại khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Tối 21-11, sự kiện thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã diễn ra tại Dinh Thống Nhất TP.HCM.

Trước khi lễ khai chính thức diễn ra tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM, thảm đỏ của sự kiện có sự xuất hiện của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, cùng đông đảo nghệ sĩ cũng tề tựu về đêm khai mạc sự kiện lớn của điện ảnh Việt Nam.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL

Theo BTC, dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ khắp các tỉnh thành.

Thảm đỏ có sự xuất hiện của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Từ phải sang: ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM.

Đêm khai mạc còn có sự tham dự của ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính Phủ nước CHXHCN VN; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM...

Ngoài ra, đêm khai mạc còn có đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp Mưa đỏ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng ê-kíp Địa đạo, đạo diễn Lý Hải - NSX Minh Hà, Thu Trang và Tiến Luật...

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền và ê-kíp phim Mưa đỏ.

Chia sẻ cảm xúc tại sự kiện thảm đỏ, đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ niềm vui sự xúc động trước sự đón mừng của đông đảo khán giả.

Chia sẻ về việc TP.HCM đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh tại đêm khai mạc, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết với danh hiệu này TP.HCM sẽ trở thành mảnh đất hội tụ nhiều tinh hoa của lĩnh vực điện ảnh và là nơi các nghệ sĩ có thể sáng tạo, đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành điện ảnh Việt Nam.

Lý Hải và Minh Hà tại thảm đỏ sự kiện.

﻿

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng NSƯT Cao Minh, diễn viên Anh Tú Wilson và ê-kíp của phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Đạo diễn, diễn viên Thu Trang và Tiến Luật

Đạo diễn Võ Thanh Hòa và ê-kíp Quỷ cẩu.

Diễn viên Hiếu Nguyễn.

﻿ Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu.

NS Việt Anh và Quỳnh Nga.

Dàn diễn viên phim Lật mặt 8.

Các nghệ sĩ gạo cội tại thảm đỏ.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới” kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25-11-2025.

Liên hoan phim Việt Nam 2025 do do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp cùng UBND TP.HCM chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 có các hạng mục Phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình.

Hội đồng tuyển chọn của Liên hoan Phim đã nhận được 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 32 phim hoạt hình từ các đơn vị sản xuất phim trên cả nước để đưa vào các hạng mục của LHP.

Những bộ phim thuộc các hạng mục Phim dự thi đều đã tuyển chọn bởi Hội đồng tuyển chọn phim cho LHP là những nhà làm phim, nhà hoạt động điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín.

Căn cứ theo quy chế Tiêu chí lựa chọn phim tham gia tranh giải, BTC đã chọn được 16 phim truyện điện ảnh; 36 phim tài liệu; 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình tham gia phim dự thi.

Sau đêm khai mạc, nhiều hoạt động của Liên hoan phim Việt Nam sẽ chính thức diễn ra gồm Hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”; Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”; Hội thảo “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay”; Chương trình nghệ thuật “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim”…

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 25-11 tại Nhà hát Quân đội phía Nam, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.