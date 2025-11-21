Xem triển lãm về TP.HCM bằng công nghệ thực tế ảo 21/11/2025 13:42

(PLO)- Đông đảo đại biểu, khách mời thích thú trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM.

Sáng 21-11, Ban Tổ chức Liên hoan phim (LHP) Việt Nam 2025 tổ chức khai mạc triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh tại Công viên Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm, sáng 21-11

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng viện phim Việt Nam khẳng định điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc và TP.HCM.

Các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện đã phản ánh sinh động hành trình bảo vệ Tổ quốc và phát triển của thành phố qua nhiều giai đoạn.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện phim Việt Nam phát biểu khai mạc tại triển lãm

"Ban Tổ chức hy vọng rằng, với nội dung hàm súc, được trưng bày sinh động tại một không gian xanh xinh xắn, tọa lạc ngay địa điểm được ví như trái tim của thành phố, triển lãm sẽ thu hút và lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân, du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp bất khuất của tinh thần dân tộc, con người Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc cùng với vẻ đẹp cuộc sống, con người TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình cùng đất nước.

Thông qua đó, góp thêm phần hiệu quả cho việc tuyên truyền, quảng bá, tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng; đồng thời trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV – 2025, cũng như góp thêm một lời chúc mừng tự hào cho sự kiện: TP.HCM chính thức được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á" – bà Hà phát biểu.

Theo đó, không gian triển lãm giới thiệu hơn 250 bức ảnh, là những lát cắt, góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ điện ảnh, nhiếp ảnh về Sài Gòn – TP.HCM, từ những tháng năm lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1945 - 1975) đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay.

Các nội dung trưng bày được giới thiệu

Cụ thể, triển lãm trưng bày 3 nội dung: Thời kỳ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945-1975), thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976-1985), thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986-2025).

Bộ sưu tập ảnh triển lãm được tuyển chọn cẩn trọng, in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam và sưu tầm từ các nhà sản xuất phim, các văn nghệ sĩ.

Nét mới của Triển lãm đó là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng không gian thực tế ảo hỗn hợp (Mixed Reality - MR) và bố trí khu vực photo booth 3600 để tăng cường thêm nhiều trải nghiệm cảm xúc cũng như tương tác thú vị cho khách tham quan.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-11-2025.

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh là một trong những hoạt động mở màn cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 do Viện Phim Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 khai mạc lúc 20 giờ ngày 21-11 tại Khu hội trường Thống Nhất, TP.HCM, với sự tham gia của 5.500 đại biểu. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng số.

Lúc 10 giờ sáng ngày 21-11, 1.500 vé tham dự đêm khai mạc đã được phát miễn phí tại Nhà hát Thành phố.

Tại họp báo ngày 19-11, khi được hỏi về vấn đề Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ thì liệu sẽ có tiết chế hay mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị phương án hỗ trợ, trong đó bao gồm việc công khai tài khoản quyên góp của Mặt trận Tổ quốc TP.HCM.

"Trước mỗi sự kiện, chúng tôi sẽ đăng mã QR và thông báo tài khoản để khán giả, diễn viên có thể chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là một trong những phương án hiệu quả mà chúng tôi triển khai trong thời điểm khó khăn này" - ông Tạ Quang Đông nói.