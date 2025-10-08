Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra tại TP.HCM 08/10/2025 12:15

(PLO)- Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11-2025 tại TP.HCM, đánh dấu 10 năm sự kiện quan trọng này của Bộ VH-TT&DL trở lại với TP.HCM.

Chiều ngày 7-10, Đoàn Công tác Bộ VH-TT&DL do ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL làm việc với TPHCM về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24

Liên hoan phim Việt Nam trở lại TP.HCM sau 10 năm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định, việc TP.HCM đăng cai Liên hoan phim Việt Nam, Giải Bông Sen Vàng năm nay là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành điện ảnh.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu tại buổi làm việc.

Sau nhiều năm ( kể từ năm 2015), TP.HCM mới lại đảm nhiệm vai trò đăng cai một hoạt động lớn của Bộ và của ngành điện ảnh, do đó ông kỳ vọng kỳ liên hoan phim lần này sẽ được tổ chức quy mô, ấn tượng và có giá trị nhất trong chuỗi các kỳ liên hoan đã qua.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn TP.HCM không chỉ đảm nhiệm vai trò chủ nhà mà còn phát huy vị thế trung tâm trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ hội thảo, trình chiếu tác phẩm đến các hoạt động bên lề.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho rằng TP.HCM đang hướng đến mục tiêu gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời là đầu tàu của cả nước trong sản xuất và phát hành phim.

Hiện nay, khoảng 70-80% nhân lực ngành điện ảnh Việt Nam đang làm việc tại TP.HCM; nhiều hãng phim, đơn vị sản xuất lớn đều tập trung ở đây, tạo nên lợi thế đặc biệt giúp thành phố tổ chức tốt một kỳ liên hoan phim quy mô quốc gia.

"Chỉ còn hơn một tháng nữa Liên hoan Phim Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đây là giai đoạn chốt những phần việc quan trọng nhất. Tôi tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và TP, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ là kỳ tổ chức hoành tráng, ý nghĩa và thành công nhất" - ông Đông nêu.

Ông Đông cũng đề nghị TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Ban tổ chức trong các khâu hậu cần, hoàn thiện hạ tầng, địa điểm, chương trình, công tác giải thưởng và hoạt động tham quan, du lịch dành cho đại biểu, nghệ sĩ.

Nghi lễ nhận cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM vào năm 2025 trong lễ Bế mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 diễn tại Đà Lạt

Liên hoan phim là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ VH-TT&DL và Cục Điện ảnh, đồng thời khẳng định TP sẽ huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm Liên hoan Phim diễn ra thành công.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết thành phố đang nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động mở rộng, trong đó có chương trình chiếu phim ngoài trời phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với học sinh, sinh viên, doanh nhân, công nhân; các chương trình nghệ thuật giới thiệu âm nhạc trong phim, thời trang điện ảnh...

"TP.HCM mong muốn Liên hoan Phim không chỉ là sự kiện chuyên môn mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam, điểm đến của các đoàn làm phim quốc tế. Nếu Bộ đồng ý, Thành phố sẽ bố trí địa điểm tại trụ sở UBND để đón tiếp, làm việc với các đối tác quốc tế" - bà Trần Thị Diệu Thúy nói.

Theo bà Thúy, TP.HCM có thể tận dụng Liên hoan phim như một dịp mở rộng hoạt động đối ngoại điện ảnh, tạo cầu nối hợp tác dài lâu giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam thành “phim trường lớn” của khu vực.

Quang cảnh buổi chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế TP.HCM.

Các buổi chiếu phim ngoài trời sẽ được bố trí linh hoạt, không bán vé, khán giả có thể tham dự tự do, tương tự mô hình “xem phim ngoài trời ngay cả khi ngồi trên xe”- vốn phổ biến ở nhiều quốc gia…

Bà Thúy cũng chỉ đạo Sở VH&TT TP.HCM phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL tổ chức các hoạt động cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 tại TPHCM diễn ra bài bản, chuyên nghiệp và nâng tầm điện ảnh Việt Nam.