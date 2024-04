Song Lang, phim Việt duy nhất đạt giải tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM có gì đặc sắc? 14/04/2024 15:44

Đêm bế mạc trao giải Liên hoan phim quốc tế TP.HCM khép lại vào tối 13-4 với chiến thắng cao nhất của tác phẩm Phúc âm thư của quái thú (The gospel of the beast) - hạng mục phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH & TT TP.HCM trao giải cho Leon Lê, đạo diễn của phim Song Lang. Phim chiến thắng tại hạng mục Phim TP.HCM xuất sắc (Best Ho Chi Minh City Film)

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả vui hơn cả chính là chiến thắng của Song Lang (đạo diễn Leon Lê) tại hạng mục Phim về TP.HCM xuất sắc.

Đây cũng chính là dự án phim Việt duy nhất được xướng tên trong đêm bế mạc của Liên hoan phim quốc tế TP.HCM.

Song Lang "thành công ngoài mong đợi"

Song Lang là dự án phim dài đầu tay của Leon Lê. Phim ra rạp vào năm 2018 với sự góp mặt của Liên Bỉnh Phát, Isaac, Kiều Trinh, …

NSND Thanh Thúy, Phó GĐ Sở VH&TT TP.HCM tặng hoa cho ê-kíp và dàn diễn viên Song Lang

Phim được đặt bối cảnh tại Sài Gòn thập niên 1980 kể về cuộc gặp mặt tình cờ giữa nghệ sĩ Linh Phụng (Isaac đóng) và tay đòi nợ thuê Dũng (Liên Bỉnh Phát).

Dù xuất thân khác biệt, họ tìm thấy nhiều sự đồng điệu, kết nối bởi chung tình yêu với nghệ thuật cải lương truyền thống.

Song Lang nói về nghệ thuật cải lương. Ảnh: ĐPCC

Dự án đã khéo léo đưa văn hoá Việt, đặc biệt là bộ môn nghệ thuật cải lương, tuy nhiên vào thời điểm ra mắt Song Lang lại không phải là dự án “ăn khách” trong nước nhưng phim lại nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn trên thế giới và thắng nhiều giải thưởng lớn.

Theo đó, Song Lang đã thắng một số giải như Golden Tripod và giải Đạo diễn hình ảnh của năm, do Hiệp hội đạo diễn hình ảnh Úc (Australian Cinematographers Society) bầu chọn.

Song Lang không thắng doanh thu vào thời điểm ra mắt. Ảnh: ĐPCC

Giải Special Jury Award trong hạng mục Phim điện ảnh thế giới tại Los Angeles Asian Pacific Film Festival hay giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Samir Farid tại liên hoan phim châu Á Sharm el-Sheikh lần thứ 3 ở Ai Cập, …

Và đến khi nhận giải phim về TP.HCM xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM, đạo diễn Leon Lê đã bày tỏ sự bất ngờ, hân hoan khi được xướng tên trên chính sân nhà Việt Nam.

“Tôi hoàn toàn bất ngờ với giải thưởng, không biết phim mình được tham dự hạng mục này.

Với nhiều người, Song Lang là một sự thất bại về doanh thu, nhưng với tôi, tác phẩm thành công hơn mong đợi. Cảm ơn bạn đồng hành tuyệt vời của tôi - nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng dàn diễn viên" – đạo diễn Leon Lê bày tỏ.

Song Lang mang ý nghĩa đặc biệt

Trước đó, đạo diễn Leon Lê cũng như dàn diễn viên của Song Lang đã có dịp trở lại sau 6 năm để giao lưu cùng khán giả tại buổi khai mạc Hoạt động chiếu phim ngoài trời hoạt động Chiếu phim ngoài trời – Cine Park Thủ Đức tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Đạo diễn Leon Lê chia sẻ tại buổi giao lưu

Nói về ý tưởng thực bộ phim, đạo diễn Leon Lê cho biết bản thân là một người Bắc chính gốc nhưng bản thân anh đã mê cải lương từ rất nhỏ.

"Tôi mơ ước sau khi lớn lên trở thành một kép cải lương. Nhưng sau khi đi định cư với gia đình năm 13 tuổi thì giấc mơ đó phải gác lại. Dù vậy, sau 30 năm ước mơ đó vẫn thôi thúc tôi trở về Việt Nam để làm gì đó hiện thực hoá giấc mơ của mình và từ đó Song Lang ra đời để có thể lan toả ước mơ ra toàn thế giới" – Leon Lê cho hay.

Ca sĩ Isaac tại buổi giao lưu

Là một trong hai vai chính của Song Lang, Isaac cho biết bản thân là ca sĩ hát rất nhiều thể loại nhạc sôi động nên khi nhận lời mời của đạo diễn Leon Lê vào vai một kép cải lương là điều ngoài sức tưởng tượng.

“Khi đó tôi định từ chối vì bản thân nhưng không biết đạo diễn Leon Lê thấy gì ở tôi mà nhất quyết để tôi vào vai Linh Phụng, một vai diễn khó. Vì vậy, đạo diễn Leon Lê kiên trì cùng tôi học cải lương trong hơn 1 tháng cãi nhau không dưới 100 lần thậm chí tôi từng muốn bỏ cuộc nhưng may mắn là phần thể hiện của mình được mọi người yêu mến” – Isaac cho hay.

Còn với Liên Bỉnh Phát, vai Dũng Thiên lôi trong Song Lang là vai diễn đặc biệt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. “Đây là vai diễn đầu tiên trong sự diễn xuất của tôi và mang tôi đến gần hơn với khán giả” – Liên Bỉnh Phát cho hay.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát

Theo Liên Bỉnh Phát, đảm nhận vai này anh cảm thấy khó trăm bề. "Lần đầu chạm ngõ điện ảnh lại nhận một vai khá nặng ký dù được dìu dắt từng ngày tôi học hỏi, tập luyện về diễn xuất lẫn nội tâm để thể hiện được cảm xúc, màu sắc nhân vật" – Liên Bỉnh Phát nói.

Nói về ý nghĩa của dự án Song Lang trong sự nghiệp, Isaac vui vẻ cho biết: “Dự án đem Liên Bỉnh Phát đến cuộc đời tôi, vì là một ca sĩ nên bạn bè diễn viên của tôi khá hiếm nên Phát là một trong những người bạn đặc biệt nhất”.

Còn với Liên Bỉnh Phát, Song Lang cũng giúp anh đến gần hơn với Isaac, một ca sĩ nổi tiếng mà anh chỉ thấy trên ti vi.