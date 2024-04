Các nghệ sĩ quy tụ tại thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim quốc tế TP.HCM

Chiều tối 13-4, sự kiện thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1- năm 2024 đã diễn ra tại Công trường Lam Sơn (TP.HCM)

Trước khi lễ bế mạc chính thức diễn ra tại Nhà hát TP.HCM, thảm đỏ của sự kiện có sự xuất hiện của các đại biểu là lãnh đạo TP.HCM.

Ngoài ra, đông đảo nghệ sĩ cũng tề tựu về đêm bế mạc tại sự kiện mang tầm quốc tế dành cho điện ảnh diễn ra tại TP.HCM.

Cụ thể, thảm đỏ của sự kiện có sự xuất hiện của ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, …

Ngoài ra, thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1 còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Bích Dậu, NSND Minh Đức, NSND Kim Cương, NSƯT Phi Điểu, NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền, diễn viên Bảo Ngọc ...

Đại sứ của Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1 gồm Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, diễn viên/nhà sản xuất Lý Hải - Minh Hà, Hứa Vĩ Văn, Lý Nhã Kỳ, Lãnh Thanh, Liên Bỉnh Phát, Phương Anh Đào, Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Bùi Thị Xuân Hạnh… cũng xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện.

Nhan sắc cùng thần thái của Thùy Tiên cũng khiến khán giả phải để lại nhiều lời khen.

Hôm 11-4, đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thu Huyền cũng đã có buổi giao lưu và ra mắt Đóa hoa mong manh tại BHD Thảo Điền.

Xuất hiện tại thảm đỏ, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Tại đây, Lý Hải cùng dàn diễn viên Lật mặt 7 khiến khán giả đứng ngồi không yên khi giới thiệu trailer Lật mặt 7, hé lộ bối cảnh phim trường… Không chỉ vậy, nam diễn viên, đạo diễn còn khiến phố đi bộ bùng nổ với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình.

Bên cạnh đó nhiều Nhà thiết kế, MC nổi tiếng cũng tham gia thảm đỏ sự kiện Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1- năm 2024.

Kéo dài từ ngày 6 đến 13-4 Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1 năm 2024 đã có gần 100 bộ phim được trình chiếu và phần lớn đều là những bộ phim lần đầu được công chiếu tại Việt Nam.

Đặc biệt, ba bộ phim có sự ra mắt toàn cầu tại liên hoan là Doku (Đức), Dead Boy Clubs (Bộ tứ âm binh), Home Is Where The Startfuit Tastes Sour (Quê hương là chùm khế chua).

Ngoài ra, Bolero và It’s Okay là hai bộ phim được giới thiệu lần đầu tại Châu Á, phim bế mạc Perfect Days cũng được trình chiếu sau khi tham dự Oscar. Cùng một số phim khác cũng lần đầu tiên được công chiếu tại Đông Nam Á.

Đáng chú ý, hai tác phẩm điện ảnh Việt Nam nổi tiếng Mùa len trâu (kỷ niệm 20 năm phát hành) và Cánh đồng hoang đã được số hóa và trình chiếu giúp khán giả trẻ Việt Nam có cơ hội được tiếp cận các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt.

Hoạt động chiếu phim ngoài trời tại Công viên bờ sông Sài Gòn

Sự kiện diễn ra tại 13 rạp chiếu phim trong nhà và hai địa điểm ngoài trời đặc sắc là Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Cine Park Thủ Thiêm – TP Thủ Đức, mang đến gần 200 suất chiếu, trong đó có 14 suất chiếu đặc biệt ngoài trời.

Các suất chiếu phim trực tiếp thu hút sự quan tâm của 20.000 khán giả và tổng số khán giả tham gia các hoạt động của HIFF lên đến hơn 250.000 người.

HIFF cũng tổ chức 73 sự kiện, 14 phiên hội thảo toạ đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút gần 200 khách mời quốc tế từ các nền điện ảnh lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, Chợ dự án và Vườn ươm kịch bản trong năm đầu tiên đã vượt qua kỳ vọng với 58 dự án phim và 87 kịch bản phim được đăng ký.