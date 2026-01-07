‘Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại’ tái hiện ký ức hào hùng 07/01/2026 12:46

(PLO)- Trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" tái hiện lại ký ức hào hùng của một thời lịch sử.

Ngày 7-1, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam, tổ chức buổi trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại”

Phát biểu tại buổi trưng bày, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cho biết trưng bày giới thiệu 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật chọn lọc, tái hiện câu chuyện về tuyến đường 1C và lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP).

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: HẢI NHI

“Nội dung trưng bày được thể hiện qua bốn cụm chủ đề, gồm: Nơi huyền thoại bắt đầu - vai trò, vị trí chiến lược của tuyến đường 1C; trong vòng vây lửa đạn; cuộc sống và chiến đấu của TNXP trên tuyến đường 1C; hồi ức và tri ân - ký ức của nhân chứng và sự tiếp nối trách nhiệm hôm nay” - ông Lâm Ngô Hoàng Anh cho hay.

Hình ảnh trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại”. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, trong cao điểm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị đánh phá ác liệt, công tác chi viện cho chiến trường Tây Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, tuyến đường 1C ra đời như một giải pháp chiến lược.

﻿ Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, tham quan tại buổi trưng bày. Ảnh: HẢI NHI

Hình thành năm 1966, đây là tuyến vận tải quân sự nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ ở ĐBSCL, kéo dài từ biên giới Campuchia qua kênh rạch, sông ngòi, rừng tràm đến mũi Cà Mau.

Các đại biểu tham quan tại buổi trưng bày. Ảnh: HẢI NHI

Trong suốt quá trình hoạt động, lực lượng TNXP đường 1C đã cùng chính quyền, du kích địa phương bám trụ địa bàn, kiên cường vận chuyển vũ khí, phương tiện chiến tranh và đưa đón cán bộ, bất chấp sự đánh phá ác liệt của đối phương.

Trao đổi với PLO, ông Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam, bày tỏ xúc động khi tham dự buổi trưng bày “Thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại”.

Ông Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam. Ảnh: HẢI NHI

“Đây là giai đoạn gắn với nhiều hy sinh, cống hiến to lớn của lực lượng bộ đội và Thanh niên xung phong (TNXP) trên khắp cả nước, đặc biệt là tại tuyến đường 1C. Những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không chỉ ở ĐBSCL mà trên phạm vi cả nước” - ông Lê Hồng Liêm chia sẻ.

Ông Lê Hồng Liêm cho biết ngày 26-4-2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, cùng các tỉnh ĐBSCL và Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, với sự hỗ trợ tích cực của Đại tướng Lê Hồng Anh đã “biến điều không thể thành có thể” khi xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và TNXP hy sinh trên tuyến đường 1C.

“Đây là nơi quy tụ hài cốt của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, TNXP đã ngã xuống, trở về với đất mẹ, đồng thời là điểm để nhân dân và tuổi trẻ cả nước hành hương, tưởng niệm, nhắc nhớ truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng” - ông Lê Hồng Liêm cho hay.

Tương tự, bà Hồ Thị Hoàng Em, cựu Thanh niên xung phong, cho biết khi xem lại những hình ảnh tư liệu về tuyến đường 1C, bà không giấu được nước mắt, đặc biệt trước các cảnh vận chuyển thương binh, tải đạn và ký ức về những lần chứng kiến đồng đội hy sinh.

Bà Hồ Thị Hoàng Em (bìa phải) xúc động trước các cảnh vận chuyển thương binh, tải đạn. Ảnh: HẢI NHI

Bà Em cho biết bà tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, đảm nhiệm nhiệm vụ giao liên tại địa phương. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, bà bảo khi đã xác định lên đường thì chỉ có một suy nghĩ là cống hiến hết mình cho đất nước.

Buổi trưng bày thu hút nhiều du khách nước ngoài tham quan. Ảnh: HẢI NHI