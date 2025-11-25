Trưng bày những tác phẩm điêu khắc dạt dào chất thơ của Đinh Phong 25/11/2025 15:55

(PLO)- Nghệ sĩ Đinh Phong rất yêu thơ, tác phẩm của anh dạt dào chất thơ. Triển lãm Hội họa và điêu khắc Đinh Phong chứng minh điều đó.

Từ ngày 30-11 đến 14-12-2025 tại Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm Hội họa và điêu khắc Đinh Phong.

Triển lãm dự kiến giới thiệu 31 tác phẩm hội họa và điêu khắc của nghệ sĩ Đinh Phong.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, sau đó vào TP.HCM lập nghiệp và thành công trong lĩnh vực kinh doanh, khoảng 5 năm trở lại đây Đinh Phong quay trở về với đam mê hội họa và điêu khắc, vốn được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

Với Đinh Phong, sáng tạo phần nhiều là quá trình tự học, chính xác hơn là tự đào tạo. Những năm qua, anh dành nhiều thời gian đọc, xem và trao đổi, đồng thời luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các nghệ sĩ đi trước.

Khối lượng sáng tác của Đinh Phong trong 5 năm khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ có thực hành liên tục, theo cách anh mô tả là không nhất thiết đặt mục tiêu phải làm nghệ thuật, mới có thể tạo ra một số lượng tác phẩm lớn như vậy.

Nghệ sĩ Đinh Phong.

Trước triển lãm lần này, Đinh Phong từng giới thiệu tác phẩm tại triển lãm chung cùng điêu khắc gia Đào Châu Hải năm 2022 tại Hà Nội.

Đinh Phong cũng đã có ba triển lãm cá nhân: Người bay và giấc mơ siêu thực (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2020), Giấc mơ siêu thực (Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 2021) và Hội họa - điêu khắc Đinh Phong (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2025).

Đây là một khối lượng công việc đồ sộ, đặc biệt trong lĩnh vực điêu khắc đồng và inox vốn đòi hỏi nhiều sức lực, thời gian.

Khoảng 5 năm gần đây, Đinh Phong dành gần như toàn bộ thời gian cho sáng tác. Hai không gian làm việc của anh tại TP.HCM và Tiền Giang lưu giữ hàng trăm tác phẩm hội họa, điêu khắc, sử dụng nhiều chất liệu phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật, thời gian, chi phí lớn.

Đinh Phong rất yêu thơ, nên tác phẩm của anh dạt dào chất thơ, luôn hướng đến sự tự do. Anh thường cập nhật hành trình sáng tác trên website dinhphongart.com.

Anh tâm sự, khi vẽ, anh nhìn gần rồi lùi xa, nếu chưa phù hợp thì xóa hoặc vẽ lại. Nghệ thuật với anh là đam mê không thể lý giải. Đinh Phong cũng không đặt tên cho tranh để tránh áp đặt cảm nhận lên người xem, bởi cảm xúc có thể thay đổi theo thời gian.

Điêu khắc gia Đào Châu Hải, người theo dõi Đinh Phong từ những ngày đầu, cho rằng các vấn đề lý thuyết về tư duy tạo hình hay ý niệm nghệ thuật đối với Đinh Phong không phải là trọng tâm.

Điều quan trọng là những cảm xúc được phơi bày trong tác phẩm, bởi không phải nghệ sĩ nào cũng làm được điều đó.

Các tác phẩm của Đinh Phong dạt dào chất thơ.

Nhà nghiên cứu Quách Cường nhận định rằng tác phẩm của Đinh Phong thể hiện sự tương giao giữa con người và vũ trụ. Con người không hiện ra trực tiếp nhưng hiện hữu trong những chuyển động, khối và ánh sáng.

Ông cho rằng nghệ thuật của Đinh Phong như một hành trình tâm linh, hướng về sự hòa nhập giữa vật chất và tinh thần. Ở góc nhìn học thuật, Đinh Phong đi theo hướng mỹ học vật chất, coi vật chất và hư không là chủ thể biểu đạt.

Khi được hỏi về việc mang triển lãm vào TP.HCM, Đinh Phong nói, anh thích Sài Gòn nhưng hầu hết các triển lãm đều diễn ra ở Hà Nội trước.

‘Tôi đã sống hơn 40 năm tại TP.HCM, còn Hà Nội là cố hương. Tôi thích mùa thu và không khí nghệ thuật ở Hà Nội nhưng vẫn muốn triển lãm tại TP.HCM. Vấn đề là còn phải tìm địa điểm phù hợp vì tượng của tôi lớn và nhiều”- nghệ sĩ Đinh Phong nói.